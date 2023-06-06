Фантилли доволен встречей фаворитов драфта с Айкелом и Ткачаком: «У них было не так много времени, но они поговорили с нами. Классные парни»

Теги Флорида НХЛ драфт НХЛ Вегас NCAA Джек Айкел Мэттью Ткачак Адам Фантилли Хоккей

Адам Фантилли рассказал о впечатлениях от встречи с Джеком Айкелом и Мэттью Ткачаком.

Согласно традиции, несколько игроков из числа фаворитов предстоящего драфта посещают финал Кубка Стэнли. 

В этом сезоне в Лас-Вегас приехали форварды Коннор Бедард, Адам Фантилли, Лео Карлссон и Уилл Смит. 

Игроки и тренеры «Вегаса» и «Флориды» нашли время пообщаться с молодыми хоккеистами перед вторым матчем финала. 

Фантилли сказал, что был рад встретиться с Джеком Айкелом, которого боготворил в детстве, и Мэттью Ткачаком, с которого стремится брать пример в игре.

В 2015 и 2016 году соответственно эти игроки сами посещали финалы Кубка Стэнли в качестве проспектов. 

Отметим, что форвард «Голден Найтс» стал лучшим бомбардиром NCAA в преддрафтовый год и был выбран под общим вторым номером. Фантилли тоже стал лучшим по очкам в студенческом чемпионате и может быть выбран под 2-м номером. 

«Было потрясающе пообщаться с ними. У них было не так много времени перед игрой, но они поговорили с нами. Это говорит о том, какие они классные парни. 

Какой совет насчет драфта они дали? Наслаждаться. Время пролетает очень быстро», – сказал Фантилли. 

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