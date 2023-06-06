«Машины игроков свели с ума. Это как жизнь в сериале». Фавориты драфта НХЛ-2023 Бедард и Уилл Смит о туре по арене «Вегаса»
Фавориты драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард и Уилл Смит восхищены машинами игроков «Вегаса».
Согласно традиции, несколько игроков из числа фаворитов предстоящего драфта посещают финал Кубка Стэнли.
В этом сезоне в Лас-Вегас приехали форварды Коннор Бедард, Адам Фантилли, Лео Карлссон и Уилл Смит.
Игроки посетили арену и тренировочный каток «Вегаса», в том числе им удалось поглазеть на машины игроков на стоянке.
«Машины просто свели с ума», – сказал Бедард.
«Я даже притормозил, когда увидел «Ламборгини». Подумал: «О, это как жизнь в сериале», – сказал Смит.
Карлссон, в свою очередь, отметил тот факт, что у «Вегаса» есть сразу 2 шеф-повара, которые готовят разнообразные блюда.
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