Дзюба о пикировке с Овечкиным: «Это же шутка была! А все раздули из этого какое-то… Я его безумно уважаю. Да, Саня – машина, не спорю»

Теги Локомотив Артем Дзюба Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ Хоккей

Артем Дзюба рассказал о шутливой перепалке с Александром Овечкиным.

Футболист «Локомотива» сказал, что лично знаком с капитаном «Вашингтона». 

– С Сашей Овечкиным вы не знакомы лично?

– Знаком. Конечно!

– Он сказал: «Да Дзюба слабенький». А вы знатный перл о нем отпустили: «Овечкина я прощаю, с таким милым пузиком можно себе позволить. Саша, можем потолкаться, с удовольствием».

– Да это же шутка была! А все раздули из этого какое-то… Ну какой конфликт у нас может быть? О чем вы? Я безумно уважаю Овечкина, мы переписывались.

– И как он отреагировал на «пузико»?

– Да просто посмеялся. Я ему написал: «Ты же понимаешь, что я шутил». – «Да конечно, вообще никаких претензий нет». Мне и самому понравилось, как в матче с медиакомандой от Овечкина там Фродо Бэггинс отлетел, какой-то маленький блогер. И все начали кричать: «Саня – такая машина!»

Да, Саня – машина, я не спорю. Но рядом с ним бежал человек ростом с пони. Поэтому было бы странно, если бы отлетел Овечкин, а не он, – сказал Дзюба. 

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8 комментариев

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Викт0р Степанович
Порой складывается ощущение, что наша спортивная журналистика абсолютно не умеет в сарказм и иронию. Если завтра игрок условных Химок скажет, что они возьмут лч, то на следующий год им припомнят как предателям отечества, потому что реально не взяли
+16
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Мосгорсуд
Журналюгам только повод дай))
+16
-4
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Gustav Forsberg
Ответ Мосгорсуд
Журналюгам только повод дай))
как и комментаторам Спорца
+6
-1
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Кеша
Комментарий удален пользователем
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