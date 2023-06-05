Мальцев о Кронине: «Было отвратное настроение, Грег спросил: «Хреново совсем?» Ответил, что приятного мало. Он сказал: «Мне почти 60 лет, а я до НХЛ еще не добрался»

Михаил Мальцев высказался о Греге Кронине.

Грег Кронин был назначен на пост главного тренера «Анахайма». Мальцев работал со специалистом в «Колорадо Иглс» в прошлом сезоне.

«Из «Анахайма» еще не звонили. Но за Грега очень рад, что он все-таки получил этот свой шанс.

Прошлой осенью, когда меня после поездки в Финку (Финляндию – прим. Sports.ru) на игры с «Коламбусом» спустили в АХЛ, то приятного было мало.

Еще и после перелета не очень кондиции. С «Иглс» были в поездке по Калифорнии, очков я не набирал, настроение отвратное.

Ехали между городами на автобусе, остановились покушать. Я решил не идти, остался сидеть на месте.

Кронин увидел меня одного, подошел, спросил: «Хреново тебе совсем?». Ответил ему, что приятного мало.

А он сказал: «Мне уже почти 60 лет, а я сам так до НХЛ еще не добрался. Но что нам остается делать? Только работать, терпеть и доказывать». Так и живем», – написал Михаил Мальцев.