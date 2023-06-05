Грег Кронин возглавил «Анахайм». Тренером интересовался «Авангард»

Теги Авангард Колорадо Анахайм НХЛ АХЛ Грег Кронин Колорадо Иглс Хоккей

Грег Кронин назначен на пост главного тренера «Анахайма».

60-летний специалист сменил Далласа Экинса на этой должности. Кронин стал 11-м главным тренером в истории «Дакс».

Специалист работал с командой АХЛ «Колорадо Иглс» на протяжении пяти последних сезонов.

Ранее он был ассистентом главного тренера в «Айлендерс» и «Торонто».

В середине мая сообщалось о том, что Кронин входит в сферу интересов «Авангарда».

В нынешнем сезоне «Анахайм» не попал в плей-офф НХЛ, заняв 16-е место в таблице Западной конференции. Это пятый сезон подряд, когда команда не вышла в плей-офф.

5 комментариев

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Камиль Мухаметшин
а он судя по фото не выглядит на 60 лет... а вообще поздравляю всех болельщиков клуб надеюсь будут интересные результаты показывать!
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