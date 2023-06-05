Грег Кронин возглавил «Анахайм». Тренером интересовался «Авангард»
Грег Кронин назначен на пост главного тренера «Анахайма».
60-летний специалист сменил Далласа Экинса на этой должности. Кронин стал 11-м главным тренером в истории «Дакс».
Специалист работал с командой АХЛ «Колорадо Иглс» на протяжении пяти последних сезонов.
Ранее он был ассистентом главного тренера в «Айлендерс» и «Торонто».
В середине мая сообщалось о том, что Кронин входит в сферу интересов «Авангарда».
В нынешнем сезоне «Анахайм» не попал в плей-офф НХЛ, заняв 16-е место в таблице Западной конференции. Это пятый сезон подряд, когда команда не вышла в плей-офф.
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