Грег Кронин возглавил «Анахайм». Тренером интересовался «Авангард»

Грег Кронин назначен на пост главного тренера «Анахайма».

60-летний специалист сменил Далласа Экинса на этой должности. Кронин стал 11-м главным тренером в истории «Дакс».

Специалист работал с командой « » на протяжении пяти последних сезонов.

Ранее он был ассистентом главного тренера в «Айлендерс» и «Торонто».

В середине мая сообщалось о том, что Кронин входит в сферу интересов « ».

В нынешнем сезоне «Анахайм» не попал в плей-офф НХЛ, заняв 16-е место в таблице Западной конференции. Это пятый сезон подряд, когда команда не вышла в плей-офф.