Генменеджер «Трактора»: «Легионеры сейчас с большим опасением и недоверием смотрят в сторону КХЛ»
Генменеджер «Трактора» рассказал, что бывшие легионеры клуба не хотят возвращаться в КХЛ.
– Выходили на кого-то из бывших легионеров «Трактора»: Вилла, Пайлата, Седлака, Гику? Или они категорически не готовы вернуться в КХЛ?
– Мы имели разговор с ними на эту тему и получили негативный ответ. Они выразили желание продолжить карьеру кто в Чехии, кто в Северной Америке.
В принципе, эта идея изначально выглядела не очень выгодно. Мы понимали, что легионеры сейчас с большим опасением и недоверием смотрят в сторону КХЛ. К сожалению, это факт, – сказал Алексей Волков.
Комментарии