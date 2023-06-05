Генменеджер «Трактора»: «Легионеры сейчас с большим опасением и недоверием смотрят в сторону КХЛ»

Генменеджер «Трактора» рассказал, что бывшие легионеры клуба не хотят возвращаться в КХЛ.

– Выходили на кого-то из бывших легионеров « »: , , , Гику? Или они категорически не готовы вернуться в ?

– Мы имели разговор с ними на эту тему и получили негативный ответ. Они выразили желание продолжить карьеру кто в Чехии, кто в Северной Америке.

В принципе, эта идея изначально выглядела не очень выгодно. Мы понимали, что легионеры сейчас с большим опасением и недоверием смотрят в сторону КХЛ. К сожалению, это факт, – сказал Алексей Волков.