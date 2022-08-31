Калинин о легионерах «Трактора»: «Доиграли сезон, молодцы. Пулккинен сразу сказал, что вернется. Он получает хорошие деньги, вопросов не было»

рассказал о реакции легионеров на ситуацию в мире.

«Когда это все началось, когда ты не понимаешь, что происходит и что от тебя требуют, то не можешь сфокусироваться полностью на играх и на тренировочном процессе.

Ребята молодцы, что остались, руководство нашло подход к ним, доиграли сезон. Мы не знаем вообще, было ли какое-то давление на них, здесь об этом надо спросить у них. Многие ребята сейчас вернулись обратно, несмотря на запреты.

Пулккинен сразу сказал, что вернется. Здесь даже не было рассуждений, каждый зарабатывает деньги. Он получает хорошие деньги и отрабатывает их. У него не было вопросов по поводу возвращения», – сказал форвард челябинского клуба.