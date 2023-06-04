Агент Ожиганова: «Не можем вести переговоры с другими командами. Должны получить информацию от СКА – от клуба ничего не было»
Агент Игоря Ожиганова заявил о невозможности вести переговоры с клубами КХЛ.
Ранее сообщалось, что СКА может обменять хоккеиста в московское «Динамо».
«Мы не можем вести переговоры ни с одним из клубов, потому что у Ожиганова действующий контракт со СКА.
Если в петербургском клубе заявят, что не видят игрока в своем составе, тогда будем рассматривать обмен, выкуп или расторжение контракта.
Для этого сначала мы должны получить информацию от СКА. Пока от клуба ничего не было», – сообщил агент игрока Александр Черных.
31 мая, 17:16
Агент Дамира Жафярова сообщил, что разговоров про уход форварда из СКА не было.
Ранее появилась информация о том, что петербургский клуб и «Ак Барс» ведут переговоры о трансфере Жафярова.
«У Жафярова действующий контракт со СКА, разговоров про уход из клуба не было.
От СКА не было никаких движений в эту сторону, и мы не ведем разговор с другими клубами по поводу перехода Дамира. Но если в СКА примут решение о том, что Жафярову нет места в составе, то тогда будут какое-то движение. Сейчас такого нет», – сказал Шуми Бабаев