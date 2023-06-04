Агент Ожиганова: «Не можем вести переговоры с другими командами. Должны получить информацию от СКА – от клуба ничего не было»

Теги СКА КХЛ Александр Черных Игорь Ожиганов Хоккей

Агент Игоря Ожиганова заявил о невозможности вести переговоры с клубами КХЛ.

Ранее сообщалось, что СКА может обменять хоккеиста в московское «Динамо».

«Мы не можем вести переговоры ни с одним из клубов, потому что у Ожиганова действующий контракт со СКА.

Если в петербургском клубе заявят, что не видят игрока в своем составе, тогда будем рассматривать обмен, выкуп или расторжение контракта.

Для этого сначала мы должны получить информацию от СКА. Пока от клуба ничего не было», – сообщил агент игрока Александр Черных.

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3 комментария

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Алексей Дольский
Все более-менее адекватные и понимающие в игре хоккеисты бегут от ромки-молодца. Гусев, Яшкин, Волков, Жафяров, теперь Ожиганов. А в ска остаются гонцы за бабками да молодняк, который будет смотреть в зубы массовику-затейнику.
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Дмитрий9779
На нет и суда нет,Игорь хороший защитник.
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sneguvkin
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Думаю, что где-то нечто подобное читал недавно, а потом вспомнил))
31 мая, 17:16

Агент Дамира Жафярова сообщил, что разговоров про уход форварда из СКА не было.

Ранее появилась информация о том, что петербургский клуб и «Ак Барс» ведут переговоры о трансфере Жафярова.

«У Жафярова действующий контракт со СКА, разговоров про уход из клуба не было.

От СКА не было никаких движений в эту сторону, и мы не ведем разговор с другими клубами по поводу перехода Дамира. Но если в СКА примут решение о том, что Жафярову нет места в составе, то тогда будут какое-то движение. Сейчас такого нет», – сказал Шуми Бабаев
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