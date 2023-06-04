Агент Ожиганова: «Не можем вести переговоры с другими командами. Должны получить информацию от СКА – от клуба ничего не было»

Агент Игоря Ожиганова заявил о невозможности вести переговоры с клубами КХЛ.

Ранее сообщалось, что может обменять хоккеиста в московское «Динамо».

«Мы не можем вести переговоры ни с одним из клубов, потому что у Ожиганова действующий контракт со СКА.

Если в петербургском клубе заявят, что не видят игрока в своем составе, тогда будем рассматривать обмен, выкуп или расторжение контракта.

Для этого сначала мы должны получить информацию от СКА. Пока от клуба ничего не было», – сообщил агент игрока .