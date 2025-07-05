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«Колорадо» подписал двусторонний контракт с Барре-Буле. У форварда 74 очка за 77 игр сезона в АХЛ

«Колорадо» подписал контракт с Алексом Барре-Буле.

Соглашение с 28-летним форвардом носит двусторонний характер и рассчитано на год.

Зарплата игрока на уровне НХЛ – 775 тысяч долларов за сезон, в АХЛ – 475 тысяч.

Отмечается, что по условиям договора Барре-Буле гарантированно получит минимум 500 тысяч долларов за год, даже если ни разу не будет поднят в НХЛ.

В прошлом сезоне он выступал в «Монреале». На его счету 2 матча за основную команду, а также 77 игр и 74 (25+49) очка в АХЛ с учетом плей-офф.

40-летний Бернс перешел в «Колорадо» на год с зарплатой 1 млн долларов. Бонусы – 3 млн

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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