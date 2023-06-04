Маршессо о 5:2 с «Флоридой»: «Мы еще ничего не сделали. Надо сохранять наш настрой и оставаться скромными»

Джонатан Маршессо сказал, что «Вегас» не обольщается из-за победы в 1-й игре финала.

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли (5:2, 1-0).

В 2018 году клуб стартовал с победы в финальной серии с «Вашингтоном» (6:4), а затем проиграл 4 матча подряд.

«Победа – это хорошо, но она ничего не значит. Но самое главное впереди. Мы сосредоточены на втором матче. Мы должны сохранять наш настрой и оставаться скромными. Мы еще ничего не сделали.

Я помню то, что было 5 лет назад. Да, победить в первой игре приятно. Но впереди еще много работы», – сказал форвард «рыцарей».

Отметим, что ранее победители первых матчей финальных серий Кубка Стэнли (до 4 побед) выигрывали трофей в 75,9% случаев (63 против 20).