Кэссиди о 5:2 с «Флоридой»: «Вегас» пропустил в раздевалку во 2-м периоде, но лучше так, чем в начале 3-го. Мы перестроились, потом ветераны показали себя»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Энтони Дюклер Брюс Кэссиди Хоккей

Главный тренер «Вегаса» высказался о победе над «Флоридой» в 1-м матче финала Кубка Стэнли.

«Голден Найтс» обыграли «Пантерс» в домашней игре (5:2, 1-0 в серии). 

После двух периодов счет был 2:2, Энтони Дюклер сравнял счет за 10 секунд до завершения второго игрового отрезка. 

«Во втором периоде мы пропустили гол в раздевалку, но лучше так, чем в начале третьего. У нас было время перестроиться в перерыве, чтобы ребята успокоились. Там был хороший бросок, я думаю, что шайба по пути задела Уайтклауда.

Они создавали хорошие моменты, а мы провели этот отрезок не очень качественно, и это немного деморализовало.

Но у нас есть группа ветеранов, и они показали себя в третьем периоде, особенно в концовке, когда мы сохранили дисциплину и довели игру до победы», – сказал Брюс Кэссиди. 

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3 комментария

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Mephi027
Ничего, это не конец.
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ЭХ
в первую очередь Хилл игру сделал...
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