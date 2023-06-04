Морис о 2:5 с «Вегасом»: «Флорида» проигрывала «Бостону» – и становилась лучше. Дышите ровно, черт побери. Расслабьтесь»

Пол Морис эмоционально подвел итоги первого матча финала Кубка Стэнли с «Вегасом».

« » уступила «Голден Найтс» на выезде (2:5, 0-1 в серии).

«Проигравшая команда слишком много говорит о разных вещах, а победившая – о фантастичности и всем таком. Обе команды совершают ошибки.

Мы проиграли первый матч серии с «Бостоном» и стали немного лучше. Потом проиграли еще дважды – и снова стали лучше. Просто дышите ровно, черт побери. Я чувствую, что все как-то напряглись. Расслабьтесь», – сказал .

Отметим, что ранее победители первых матчей финальных серий Кубка Стэнли (до 4 побед) выигрывали трофей в 75,9% случаев (63 против 20).