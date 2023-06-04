Морис о 2:5 с «Вегасом»: «Флорида» проигрывала «Бостону» – и становилась лучше. Дышите ровно, черт побери. Расслабьтесь»

Теги Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Вегас Хоккей

Пол Морис эмоционально подвел итоги первого матча финала Кубка Стэнли с «Вегасом».

«Флорида» уступила «Голден Найтс» на выезде (2:5, 0-1 в серии). 

«Проигравшая команда слишком много говорит о разных вещах, а победившая – о фантастичности и всем таком. Обе команды совершают ошибки.

Мы проиграли первый матч серии с «Бостоном» и стали немного лучше. Потом проиграли еще дважды – и снова стали лучше. Просто дышите ровно, черт побери. Я чувствую, что все как-то напряглись. Расслабьтесь», – сказал Морис

Отметим, что ранее победители первых матчей финальных серий Кубка Стэнли (до 4 побед) выигрывали трофей в 75,9% случаев (63 против 20). 

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2 комментария

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doktor
Вегас кажись намного сильнее Бостона а Хилл вообще тащит почти все
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Че Мбо
Согласен, осталось расслабиться ещё 3 раза и можно отдыхать
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