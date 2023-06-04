Бобровский о 2:5 от «Вегаса»: «Серия будет длинной, впереди еще много хоккея. «Флорида» учится на ошибках»
Сергей Бобровский высказался о поражении от «Вегаса» в 1-м матче финала Кубка Стэнли.
«Флорида» проиграла «Голден Найтс» в первом матче финальной серии (2:5, 0-1).
Российский вратарь «Пантерс» пропустил 4 шайбы и прервал свою серию из 5 побед подряд в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ.
«Это была первая игра. Серия будет длинной, впереди еще много хоккея. Мы играем, учимся на ошибках и идем дальше», – сказал Бобровский.
Верим в победу.