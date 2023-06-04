Бобровский о 2:5 от «Вегаса»: «Серия будет длинной, впереди еще много хоккея. «Флорида» учится на ошибках»

Сергей Бобровский высказался о поражении от «Вегаса» в 1-м матче финала Кубка Стэнли.

« » проиграла «Голден Найтс» в первом матче финальной серии (2:5, 0-1).

Российский вратарь «Пантерс» пропустил 4 шайбы и прервал свою серию из 5 побед подряд в текущем розыгрыше плей-офф .

«Это была первая игра. Серия будет длинной, впереди еще много хоккея. Мы играем, учимся на ошибках и идем дальше», – сказал .