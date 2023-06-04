Бобровский о 2:5 от «Вегаса»: «Серия будет длинной, впереди еще много хоккея. «Флорида» учится на ошибках»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Вегас Хоккей

Сергей Бобровский высказался о поражении от «Вегаса» в 1-м матче финала Кубка Стэнли.

«Флорида» проиграла «Голден Найтс» в первом матче финальной серии (2:5, 0-1). 

Российский вратарь «Пантерс» пропустил 4 шайбы и прервал свою серию из 5 побед подряд в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ

«Это была первая игра. Серия будет длинной, впереди еще много хоккея. Мы играем, учимся на ошибках и идем дальше», – сказал Бобровский

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5 комментариев

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Костя Кот
серя будет длинной одрозначно! везения тебе бобер, сегодня 2 или три перекладины + штанга от ткачака спасли вегас + суперсейв хилла конечно.
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Василий Батарейкин
Сергею Андреевичу - удачи и спортивного везения!!!!!
+4
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Большое сердце Неймара
нет сомнений,что они сделают правильные выводы и затащат следующую игру. удачи Бобу и пантерам
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Mephi027
Поражения бывают у всех.

Верим в победу.
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doktor
Вегас играет бомба но думаю Флорида выиграет 43
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