Потолок зарплат в НХЛ вырастет на 1 млн долларов в следующем сезоне. Серьезное повышение – в 2024 году

Потолок зарплат в НХЛ вырастет на 1 миллион долларов в следующем сезоне.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил об этом на пресс-конференции перед стартом финала Кубка Стэнли.

Серьезное повышение потолка ожидается в 2024 году.

Из-за пандемии коронавируса и ее последствий для бизнеса НХЛ рост потолка зарплат за последние 4 сезона составил всего 1 миллион долларов.

В сезоне-2019/20 он составлял 81,5 млн долларов на команду, в текущем сезоне – 82,5 млн. В сезоне-2023/24 будет 83,5 млн.

Ранее сообщалось о переговорах между НХЛ и профсоюзом по поводу более существенного увеличения потолка уже в этом году. При этом подчеркивалось, что стороны не готовы идти на какие-то уступки ради этого.