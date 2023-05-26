НХЛ и профсоюз обсуждают повышение потолка зарплат в сезоне-2023/24 на сумму больше 1 млн долларов (TSN)

Теги НХЛ Ассоциация игроков НХЛ деньги потолок зарплат Хоккей

НХЛ и профсоюз обсуждают повышение потолка зарплат на сумму больше 1 млн долларов.

Окончательное решение вряд ли будет принято раньше, чем через месяц, сообщает инсайдер TSN Крис Джонстон. 

Из-за пандемии коронавируса и ее последствий для бизнеса НХЛ рост потолка зарплат за последние 4 сезона составил всего 1 миллион долларов.

В сезоне-2019/20 он составлял 81,5 млн долларов на команду, в текущем сезоне – 82,5 млн.

Ранее НХЛ планировала поднять потолок зарплат еще на 1 млн в следующем сезоне, а в 2024 году увеличить его более существенно. 

«Профсоюз открыт для более весомого повышения потолка, но не собирается идти на уступки ради этого», – написал Джонстон. 

6 комментариев

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BigHead
Ответ Евгений Мешков
инфляция это не шутки, а то гляди чего - в КХЛ макдэвиды с кучеровыми побегут
Инфляция на потолок никак не влияет - потолок зависит от доходов лиги и договоренности о схеме их распределения между профсоюзом и владельцами клубов.
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Вадим Сидоров
На 1 млн и 50 тысяч?)
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Misson
Делайте ваши ставки, господа! Кто хочет сделать ставку выше?
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Вадим Сидоров
Были времена, когда потолок в НХЛ был больше чем в НБА.
64 млн против 58 млн в сезоне 2011/2012. Пусть и в баскете он гибкий, но тем не менее
Сейчас в баскете в в 1,5 раза больше - 124 против 82,5.
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Олег910
Ответ BigHead
Инфляция на потолок никак не влияет - потолок зависит от доходов лиги и договоренности о схеме их распределения между профсоюзом и владельцами клубов.
Инфляция на всю экономику влияние оказывает, в том числе на доходы лиги. Соответственно инфляция влияет на потолок посредством доходов лиги.
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