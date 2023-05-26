НХЛ и профсоюз обсуждают повышение потолка зарплат в сезоне-2023/24 на сумму больше 1 млн долларов (TSN)
НХЛ и профсоюз обсуждают повышение потолка зарплат на сумму больше 1 млн долларов.
Окончательное решение вряд ли будет принято раньше, чем через месяц, сообщает инсайдер TSN Крис Джонстон.
Из-за пандемии коронавируса и ее последствий для бизнеса НХЛ рост потолка зарплат за последние 4 сезона составил всего 1 миллион долларов.
В сезоне-2019/20 он составлял 81,5 млн долларов на команду, в текущем сезоне – 82,5 млн.
Ранее НХЛ планировала поднять потолок зарплат еще на 1 млн в следующем сезоне, а в 2024 году увеличить его более существенно.
«Профсоюз открыт для более весомого повышения потолка, но не собирается идти на уступки ради этого», – написал Джонстон.
64 млн против 58 млн в сезоне 2011/2012. Пусть и в баскете он гибкий, но тем не менее
Сейчас в баскете в в 1,5 раза больше - 124 против 82,5.