НХЛ и профсоюз обсуждают повышение потолка зарплат в сезоне-2023/24 на сумму больше 1 млн долларов (TSN)

НХЛ и профсоюз обсуждают повышение потолка зарплат на сумму больше 1 млн долларов.

Окончательное решение вряд ли будет принято раньше, чем через месяц, сообщает инсайдер TSN Крис Джонстон.

Из-за пандемии коронавируса и ее последствий для бизнеса НХЛ рост потолка зарплат за последние 4 сезона составил всего 1 миллион долларов.

В сезоне-2019/20 он составлял 81,5 млн долларов на команду, в текущем сезоне – 82,5 млн.

Ранее НХЛ планировала поднять потолок зарплат еще на 1 млн в следующем сезоне, а в 2024 году увеличить его более существенно.

«Профсоюз открыт для более весомого повышения потолка, но не собирается идти на уступки ради этого», – написал Джонстон.