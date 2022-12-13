Потолок зарплат в НХЛ, скорее всего, вырастет на 1 млн долларов в сезоне-2023/24

Теги Гэри Беттмэн НХЛ деньги потолок зарплат Хоккей

Потолок зарплат в НХЛ, по прогнозам, вырастет на 1 млн долларов в сезоне-2023/24.

Об этом сообщил комиссионер лиги Гэри Беттмэн.

По его словам, в настоящее время прогнозируется, что потолок зарплат в лиге вырастет на 1 млн долларов – до 83,5 млн долларов.

Беттмэн сообщил, что это число основано на текущих прогнозах по выручке. Он добавил, что доход может превзойти прогнозы, и потолок может быть поднят выше.

«Посмотрим», – ответил Беттмэн на вопрос о повышении потолка больше, чем на 1 млн долларов.

В этом сезоне потолок зарплат составляет 82,5 млн долларов на команду. В это межсезонье он был увеличен на 1 млн – впервые с 2019 года. 

В 2020 и 2021 годах потолок не рос на фоне финансовых потерь лиги из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что потолок может вырасти на 4 млн долларов в сезоне-2023/24.

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