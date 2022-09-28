НХЛ ожидает, что потолок зарплат вырастет до 92 млн долларов в сезоне-2025/26

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НХЛ ожидает, что потолок зарплат вырастет до 92 млн долларов в сезоне-2025/26.

Клубы получили прогнозы роста потолка зарплат вплоть до сезона-2025/26. Они отражают текущие оценки финансового положения лиги. 

При этом в дальнейшем показатели могут корректироваться.  

Потолок зарплат на сезон-2022/23 составляет 82,5 миллиона долларов, что на 1 млн больше, чем в прошлом сезоне. Повышение потолка в это межсезонье стало первым с 2019 года.

В 2020 и 2021 году потолок не рос в связи с падением доходов лиги из-за пандемии коронавируса. 

Ожидается, что в сезоне-2023/24 верхняя планка трат клубов увеличится еще на 1 млн и составит 83,5 млн долларов. 

В сезоне-2024/25 возможно увеличение до 87,5 или 88 млн долларов, а в сезоне-2025/26 – до 92 млн долларов. 

Отмечается, что в 2024 году на рынок неограниченно свободных агентов могут выйти форварды Остон Мэттьюс («Торонто»), Стивен Стэмкос («Тампа») и Себастьян Ахо («Каролина»). 

В 2025 году – защитник Виктор Хедман («Тампа»), форварды Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Митч Марнер («Торонто») и Сидни Кросби («Питтсбург»). 

 

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