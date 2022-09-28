НХЛ ожидает, что потолок зарплат вырастет до 92 млн долларов в сезоне-2025/26.

ожидает, что потолок зарплат вырастет до 92 млн долларов в сезоне-2025/26.

Клубы получили прогнозы роста потолка зарплат вплоть до сезона-2025/26. Они отражают текущие оценки финансового положения лиги.

При этом в дальнейшем показатели могут корректироваться.

Потолок зарплат на сезон-2022/23 составляет 82,5 миллиона долларов, что на 1 млн больше, чем в прошлом сезоне. Повышение потолка в это межсезонье стало первым с 2019 года.

В 2020 и 2021 году потолок не рос в связи с падением доходов лиги из-за пандемии коронавируса.

Ожидается, что в сезоне-2023/24 верхняя планка трат клубов увеличится еще на 1 млн и составит 83,5 млн долларов.

В сезоне-2024/25 возможно увеличение до 87,5 или 88 млн долларов, а в сезоне-2025/26 – до 92 млн долларов.

Отмечается, что в 2024 году на рынок неограниченно свободных агентов могут выйти форварды Остон Мэттьюс ( ), Стивен Стэмкос («Тампа») и Себастьян Ахо («Каролина»).

В 2025 году – защитник Виктор Хедман ( ), форварды Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Митч Марнер («Торонто») и ( ).