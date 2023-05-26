Олег Браташ: «Я сторонник баланса – за хорошую игру в атаке и надежность в обороне. Не хочется, чтобы в «Ладе» были перекосы»

Теги Лада Олег Браташ КХЛ Хоккей

Олег Браташ рассказал о своей игровой философии.

— К какому стилю вы ближе — закрытому, как у Тамбиева, или атакующему, как у Ларионова?

— Наверное, ни то ни другое. Я сторонник баланса – за хорошую игру в атаке и надежность в обороне. Не хочется, чтобы были перекосы. Когда я был главным тренером в молодежке, команда у нас забивала больше всех.

— Что выбираете, 1:0 или 12:3?

— 12:0, – сказал главный тренер «Лады».

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4 комментария

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Сергей Галынский
Прямо по конспектам Ротенберга
По шире и по уже
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mbauer
Браташ очень хорошо понимает игру. Хватит ли этого, для того чтобы игру строить - хз. Но кажется, что это не худший вариант
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Кеша
Браташ лучший вариант для Лады. Поделаю не стать четвертым фарм клубом СКА . Хотя проявить независимость от СКА Браташу не удастся. Решать будет не он .
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Crenk
Важно наладить игру в реализации лишнего
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