Олег Браташ: «Я сторонник баланса – за хорошую игру в атаке и надежность в обороне. Не хочется, чтобы в «Ладе» были перекосы»
Олег Браташ рассказал о своей игровой философии.
— К какому стилю вы ближе — закрытому, как у Тамбиева, или атакующему, как у Ларионова?
— Наверное, ни то ни другое. Я сторонник баланса – за хорошую игру в атаке и надежность в обороне. Не хочется, чтобы были перекосы. Когда я был главным тренером в молодежке, команда у нас забивала больше всех.
— Что выбираете, 1:0 или 12:3?
— 12:0, – сказал главный тренер «Лады».
По шире и по уже