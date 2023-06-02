Сотрудники «Колорадо» увезли Ничушкина из отеля в Сиэтле после инцидента с пьяной девушкой «ради его здоровья и безопасности» (Seattle Times)

Теги происшествия Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Сиэтл девушки и спорт Хоккей

«Колорадо» сообщил полиции Сиэтла, почему Валерий Ничушкин покинул отель после инцидента.

Полиция Сиэтла опубликовала видео с камер сотрудников, прибывших в отель, где располагался «Колорадо». 

Инцидент произошел перед третьим матчем серии первого раунда Кубка Стэнли между «Сиэтлом» и «Эвеланш» (итоговый счет 4-3). 

Ранее стало известно, что 28-летняя женщина по имени Ирина была обнаружена сотрудниками клуба, когда они отправились на поиски форварда Валерия Ничушкина. 

Она находилась в гостиничном номере игрока в состоянии сильного алкогольного опьянения. Врач команды Брэдли Чангстром решил, что она слишком пьяна, чтобы покинуть отель самостоятельно, и позвонил 911. 

На появившемся полицейском видео Чангстром утверждает, что между ее обнаружением и звонком прошло по крайней мере полтора часа.

Он также сообщил, что представители клуба «пытались развести их по разным комнатам», после чего Ничушкин покинул отель в сопровождении директора службы безопасности «Эвеланш» Джона Бербаха. Девушку вывели из номера в вестибюль отеля, где она находилась до прибытия скорой.

Чангстром отметил, что когда он и сотрудник службы безопасности клуба Тодд Фуллер пытались надеть на нее одежду, она повела себя агрессивно и ударила его по руке. 

При этом он не смог дать каких-либо объяснений по поводу того, что происходило в предыдущие 12 часов и как долго женщина находилась в номере Ничушкина. Игрок не присутствовал на утренней раскатке команды, завершившейся примерно за 4 часа до звонка в службу спасения.

На прямой вопрос полицейского, было ли совершено преступление в комнате, Чангстром и Фуллер (действующий сотрудник полиции Денвера) ответили отрицательно. По словам Фуллера, речь шла о детоксикации, а не преступлении. 

Врач сказал, что у него есть более подробная информация о здоровье Ничушкина, но он хочет, чтобы она оставалась конфиденциальной. В докладе полицейского начальству говорится, что сотрудники клуба «забрали его ради его собственного здоровья и безопасности».

Девушка сообщила полиции, что родилась на Украине, но жила в России до приезда в США. По ее словам, она обучалась в университете Аризоны. Также она сообщила, что мужчина, находившийся с ней вместе в отеле, забрал ее паспорт.

Женщина была доставлена в медицинский центр для наблюдения, но никакой информации о ее состоянии предоставлено не было. Дальнейшие попытки журналистов разыскать ее не увенчались успехом.

Ранее полиция Сиэтла заявляла, что никакого расследования по факту данного инцидента не ведется. 

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7 комментариев

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Real_v_dushe
Ничушкин идиот, что сказать тут
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Кеша
Ничушкин сам , наверное, был в муку, если на раскатку не пришел. Вообще это было бы ЧП даже в СССР . И увезли его, действительно, для его же безопасности. Неизвестно, что могло произойти и какие заявления делала бы эта дама проспись она быстрее Ничушкина.
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Den_94
X-files
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Maxim Shumov
Напоминает какую-то накрутку ради хайпа, хоть и понятно, что это не тот случай. Очень много бесполезной инфы, но ничего не известно на тему того, что же там таки произошло, почему Вэла чуть ли не эвакуировали и что с ним будет в клубе после этой ситуации.
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pztpzhmx66
Понятно , что ничего не понятно
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Lokomotiv__1992
Готовый сценарий для книги какой то уже
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Олег910
Если Ничушкин такое исполняет во время самых главных игр сезона, то можно представить, что еще он вытворял во время регулярки.
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