Сотрудники «Колорадо» увезли Ничушкина из отеля в Сиэтле после инцидента с пьяной девушкой «ради его здоровья и безопасности» (Seattle Times)

«Колорадо» сообщил полиции Сиэтла, почему Валерий Ничушкин покинул отель после инцидента.

Полиция Сиэтла опубликовала видео с камер сотрудников, прибывших в отель, где располагался «Колорадо».

Инцидент произошел перед третьим матчем серии первого раунда Кубка Стэнли между «Сиэтлом» и «Эвеланш» (итоговый счет 4-3).

Ранее стало известно, что 28-летняя женщина по имени Ирина была обнаружена сотрудниками клуба, когда они отправились на поиски форварда Валерия Ничушкина.

Она находилась в гостиничном номере игрока в состоянии сильного алкогольного опьянения. Врач команды Брэдли Чангстром решил, что она слишком пьяна, чтобы покинуть отель самостоятельно, и позвонил 911.

На появившемся полицейском видео Чангстром утверждает, что между ее обнаружением и звонком прошло по крайней мере полтора часа.

Он также сообщил, что представители клуба «пытались развести их по разным комнатам», после чего Ничушкин покинул отель в сопровождении директора службы безопасности «Эвеланш» Джона Бербаха. Девушку вывели из номера в вестибюль отеля, где она находилась до прибытия скорой.

Чангстром отметил, что когда он и сотрудник службы безопасности клуба Тодд Фуллер пытались надеть на нее одежду, она повела себя агрессивно и ударила его по руке.

При этом он не смог дать каких-либо объяснений по поводу того, что происходило в предыдущие 12 часов и как долго женщина находилась в номере Ничушкина. Игрок не присутствовал на утренней раскатке команды, завершившейся примерно за 4 часа до звонка в службу спасения.

На прямой вопрос полицейского, было ли совершено преступление в комнате, Чангстром и Фуллер (действующий сотрудник полиции Денвера) ответили отрицательно. По словам Фуллера, речь шла о детоксикации, а не преступлении.

Врач сказал, что у него есть более подробная информация о здоровье Ничушкина, но он хочет, чтобы она оставалась конфиденциальной. В докладе полицейского начальству говорится, что сотрудники клуба «забрали его ради его собственного здоровья и безопасности».

Девушка сообщила полиции, что родилась на Украине, но жила в России до приезда в США. По ее словам, она обучалась в университете Аризоны. Также она сообщила, что мужчина, находившийся с ней вместе в отеле, забрал ее паспорт.

Женщина была доставлена в медицинский центр для наблюдения, но никакой информации о ее состоянии предоставлено не было. Дальнейшие попытки журналистов разыскать ее не увенчались успехом.

Ранее полиция Сиэтла заявляла, что никакого расследования по факту данного инцидента не ведется.