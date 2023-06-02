Ротенберг о школе СКА: «Обыграем любых макдэвидов, звезд Канады, если подведем малышей к 18-летнему возрасту. Дети идут кататься на коньках с двух лет»

Теги СКА Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Коннор Макдэвид детский хоккей Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о методике развития молодых хоккеистов в академии СКА.

– Хотел акцентировать этот момент по поводу Вали Зыкова. Раньше из Питера уезжали в Москву, в ЦСКА – Валя Зыков. Прохор Полтапов – тоже наш воспитанник – играет за ЦСКА.

– Он сыграл лучше всех против СКА.

– Да, это так.

Чтобы нам исключить такие моменты, чтобы наши воспитанники оставались у нас... Потому что мы потом Зыкова забирали из ЦСКА, обменивали его на Каменева. Это была очень сложная история – вернуть Зыкова обратно.

Чтобы нам исключить такие ситуации, мы сейчас развиваем максимально нашу академию – по всем возрастам.

Когда ребята хотят уехать в Москву, где очень сильный чемпионат Первенство Москвы – у нас там своя академия. Академия СКА, филиал, там и «Красная Машина Юниор», маленькие детишки, 17-й, 16-й, 15-й, 14-й год рождения и так далее.

Начинать готовить детей с самого раннего возраста. У нас дети идут кататься на коньках с двух лет.

Просто покататься, с пингвинчиком, в игровой форме. Пару лет катаются, потом берем клюшку, шайбу и по нашим методикам, которые мы считаем правильными – [это] образование, гармоничное развитие личности.

Это игра и в баскетбол, и в футбол. В футбол играем – для ловкости. Там и легкая атлетика.

Все делается для детей, чтобы они потом в итоге... Если этих ребят, малышей, подвести к 18-летнему возрасту, думаю, с таким подходом мы обыграем любых макдэвидов, любых звезд Канады. Но это нужно время, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в эфире «Радио Зенит» в беседе с Геннадием Орловым.

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18 комментариев

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magentrumen
Пожалуйста, пусть к Кубку Мира 2026 сборную возглавит Ротееберг и его размажут канадцы
+7
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Илья Еремеев
Ответ Proline
Так, Роме больше не наливать
Там скорее не варить чем наливать
+6
-1
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tommy_hell_trigger
«Когда Вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите»
+4
0
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Блин, кто же остановит это бред...
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My Channels To Watch
У него словно глубокая депрессия и его колбасит под водочкой, которую он по вечерам хлебает. В обед звонят ему с вопросами, а он отвечает по кругу одно несет
+1
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Александр Колосов
Ладно бы хоть пьяный был, как Кожева, так Роман сам еще по ходу в этот бред верит
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Розе Ротенбергино
Лучший стендапер! Переиграл всех комиков нашей страны!
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ARoman91
Слишком много слов, Роман
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Proline
Так, Роме больше не наливать
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Фарид Харисов
А почему "Макдэвидов" с маленькой?

сначала подумал, что он сам так написал, но ведь нет, это его речь в эфире.
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Штучный
Почему не с года ? 😁
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Налбу*Писюнов
Дело дрянь!
Такие наглые сравнения-заявления, можно делать только точно зная, что реального сравнения не будет.
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LokoYarik
Рома хватит нюхать,ГНК уже рядом
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Earnil
Ну да, языком чесать не на хоккейной площадке против МакДевида играть.
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1010062
вот это его штырит, видать медальку еще одну хочет,
героя труда, хотя нет,маловато будет, чего уж ,героя России, сколько заслуг и речей....
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Earnil
Вот когда в России будет хотя бы половина того количества катков, хоккейных площадок и стадионов, как в Канаде, вот тогда можно о чем-то таком пытаться говорить, а пока просто сотрясение воздуха
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