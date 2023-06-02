Ротенберг о школе СКА: «Обыграем любых макдэвидов, звезд Канады, если подведем малышей к 18-летнему возрасту. Дети идут кататься на коньках с двух лет»

Роман Ротенберг рассказал о методике развития молодых хоккеистов в академии СКА.

– Хотел акцентировать этот момент по поводу Вали Зыкова. Раньше из Питера уезжали в Москву, в ЦСКА – Валя Зыков. Прохор Полтапов – тоже наш воспитанник – играет за ЦСКА.

– Он сыграл лучше всех против СКА.

– Да, это так.

Чтобы нам исключить такие моменты, чтобы наши воспитанники оставались у нас... Потому что мы потом Зыкова забирали из ЦСКА, обменивали его на Каменева. Это была очень сложная история – вернуть Зыкова обратно.

Чтобы нам исключить такие ситуации, мы сейчас развиваем максимально нашу академию – по всем возрастам.

Когда ребята хотят уехать в Москву, где очень сильный чемпионат Первенство Москвы – у нас там своя академия. Академия СКА, филиал, там и «Красная Машина Юниор», маленькие детишки, 17-й, 16-й, 15-й, 14-й год рождения и так далее.

Начинать готовить детей с самого раннего возраста. У нас дети идут кататься на коньках с двух лет.

Просто покататься, с пингвинчиком, в игровой форме. Пару лет катаются, потом берем клюшку, шайбу и по нашим методикам, которые мы считаем правильными – [это] образование, гармоничное развитие личности.

Это игра и в баскетбол, и в футбол. В футбол играем – для ловкости. Там и легкая атлетика.

Все делается для детей, чтобы они потом в итоге... Если этих ребят, малышей, подвести к 18-летнему возрасту, думаю, с таким подходом мы обыграем любых макдэвидов, любых звезд Канады. Но это нужно время, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в эфире «Радио Зенит» в беседе с Геннадием Орловым.