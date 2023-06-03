Равиль Якубов о ЧМ-2023: «Понравились Канада и США, самые современные команды. В КХЛ так старается играть ЦСКА, похожий хоккей у СКА»

Теги Ак Барс ЦСКА Локомотив Северсталь СКА Сборная Канады по хоккею Сборная США по хоккею Равиль Якубов КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Тренер ЦСКА Равиль Якубов сказал, что ему понравилась игра Канады и США на ЧМ по хоккею.

Сборная Канады выиграла золотые медали турнира, американцы остались на четвертом месте. 

– За чемпионатом мира, несмотря на отпуск, следили?

– Да, многие матчи видел. Есть чувство разочарования от матчей кругового турнира, многие из них напоминали рутину, не было огонька.

А вот в плей-офф все изменилось. Несколько матчей получились очень хорошего уровня.

– Какие?

– Понравились две сборные – Канады и США. На мой взгляд, именно они играли в самый современный хоккей – быстро, активно, с постоянным подключением защитников. 

Поэтому не удивительно, что Канада взяла золото, а американцы единственными на турнире в основное время не проиграли ни одного матча. Современные команды!

– В КХЛ в такой хоккей кто-то играет?

– В нашей конференции так стараемся играть мы, похожий хоккей у наших одноклубников из Санкт-Петербурга. Еще в плей-офф меня удивила «Северсталь» – тоже сыграла смело, активно, защитники лезли вперед.

– В такой хоккей должны играть все клубы лиги?

– Вопрос для дискуссии. Возьмите «Ак Барс» и «Локомотив», эти команды показывают тактический хоккей, главное внимание уделяется обороне, за счет нее набираются очки. У Казани и Ярославля есть последователи, так что видим отдельное направление в нашем хоккее. Кто дает результат, тот и прав, – сказал Якубов. 

3 комментария

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Костя Кот
аккуратнее равиль с похвалой, могут расстрелять
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Кеша
Равиль Амирович, как же вы лучший клуб в Мире 6 лет подряд рвете? До сих пор в голове не укладывается. В Северной Америке даже знают какой клуб лучший в мире.
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