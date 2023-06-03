Равиль Якубов о ЧМ-2023: «Понравились Канада и США, самые современные команды. В КХЛ так старается играть ЦСКА, похожий хоккей у СКА»

Тренер ЦСКА Равиль Якубов сказал, что ему понравилась игра Канады и США на ЧМ по хоккею.

выиграла золотые медали турнира, американцы остались на четвертом месте.

– За чемпионатом мира, несмотря на отпуск, следили?

– Да, многие матчи видел. Есть чувство разочарования от матчей кругового турнира, многие из них напоминали рутину, не было огонька.

А вот в плей-офф все изменилось. Несколько матчей получились очень хорошего уровня.

– Какие?

– Понравились две сборные – Канады и США. На мой взгляд, именно они играли в самый современный хоккей – быстро, активно, с постоянным подключением защитников.

Поэтому не удивительно, что Канада взяла золото, а американцы единственными на турнире в основное время не проиграли ни одного матча. Современные команды!

– В в такой хоккей кто-то играет?

– В нашей конференции так стараемся играть мы, похожий хоккей у наших одноклубников из Санкт-Петербурга. Еще в плей-офф меня удивила « » – тоже сыграла смело, активно, защитники лезли вперед.

– В такой хоккей должны играть все клубы лиги?

– Вопрос для дискуссии. Возьмите « » и «Локомотив», эти команды показывают тактический хоккей, главное внимание уделяется обороне, за счет нее набираются очки. У Казани и Ярославля есть последователи, так что видим отдельное направление в нашем хоккее. Кто дает результат, тот и прав, – сказал Якубов.