Равиль Якубов о ЧМ-2023: «Понравились Канада и США, самые современные команды. В КХЛ так старается играть ЦСКА, похожий хоккей у СКА»
Тренер ЦСКА Равиль Якубов сказал, что ему понравилась игра Канады и США на ЧМ по хоккею.
Сборная Канады выиграла золотые медали турнира, американцы остались на четвертом месте.
– За чемпионатом мира, несмотря на отпуск, следили?
– Да, многие матчи видел. Есть чувство разочарования от матчей кругового турнира, многие из них напоминали рутину, не было огонька.
А вот в плей-офф все изменилось. Несколько матчей получились очень хорошего уровня.
– Какие?
– Понравились две сборные – Канады и США. На мой взгляд, именно они играли в самый современный хоккей – быстро, активно, с постоянным подключением защитников.
Поэтому не удивительно, что Канада взяла золото, а американцы единственными на турнире в основное время не проиграли ни одного матча. Современные команды!
– В КХЛ в такой хоккей кто-то играет?
– В нашей конференции так стараемся играть мы, похожий хоккей у наших одноклубников из Санкт-Петербурга. Еще в плей-офф меня удивила «Северсталь» – тоже сыграла смело, активно, защитники лезли вперед.
– В такой хоккей должны играть все клубы лиги?
– Вопрос для дискуссии. Возьмите «Ак Барс» и «Локомотив», эти команды показывают тактический хоккей, главное внимание уделяется обороне, за счет нее набираются очки. У Казани и Ярославля есть последователи, так что видим отдельное направление в нашем хоккее. Кто дает результат, тот и прав, – сказал Якубов.
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