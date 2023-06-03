Генменеджер «Торонто» Треливинг не будет присутствовать на драфте НХЛ-2023. «Калгари» поставил такое условие

Теги Торонто Калгари Брендан Шенахан НХЛ драфт НХЛ Брэд Треливинг Хоккей

Генменеджер «Торонто» Брэд Треливинг не будет присутствовать на драфте НХЛ в этом году.

Такое условие поставил «Калгари», у которого действовал контракт с менеджером до 30 июня. 

Треливинг, с которым «Флэймс» не стали подписывать новый контракт, недавно занял должность генерального менеджера «Торонто». 

При этом он не сможет присутствовать за столом «Лифс» во время процедуры драфта НХЛ в Нэшвилле (28 и 29 июня). 

«Да, «Калгари» наложил некоторые ограничения, но мы не будем вдаваться в подробности. Я говорил об этом с Брэдом. У нас есть отличный главный скаут Уэс Кларк и сильная команда. Мы выбираем в первом, пятом и шестом раунде. 

Наши сотрудники делают свою работу. Они готовятся к драфту. В этом плане ничего не изменится. Мы полностью доверяем нашим скаутам», – сказал президент «Торонто» Брендан Шенахан

Ранее сообщалось, что «Калгари» дал Треливингу разрешение на переговоры с «Торонто» при том условии, что он не будет помогать новой команде готовиться к драфту.

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