Треливинг стал новым генменеджером «Торонто»

Теги Торонто Калгари НХЛ Брэд Треливинг Хоккей

Брэд Треливинг стал новым генеральным менеджером «Торонто».

53-летний управленец занимал аналогичную должность в «Калгари» с 2014 года.

В апреле «Флэймс» приняли решение не продлевать с ним контракт после невыхода команды в плей-офф.  Под его руководством клуб выходил в плей-офф в 5 из 9 сезонов, но за это время выиграл только 2 кубковые серии.

Треливинг стал 18-м генменеджером в истории «Мэйпл Лифс». 19 мая пост покинул Кайл Дубас.

Отметим, что контракт Треливинга с «Калгари» действует до 30 июня. Сообщалось, что «Торонто» получил разрешение на переговоры с менеджером при одном условии – в случае своего назначения он не должен помогать «Лифс» готовиться к драфту НХЛ-2023. 

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3 комментария

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Иван Павлов
Посмотрим. У Треливинга было достаточно спорных решений в Калгари, но большая часть хейта на него сваливается за вынужденный обмен желавшего уйти Ткачака, при этом сваливается постфактум, изначально на бумаге трейд выглядел для Калгари хорошо.

Во многом Треливинга подставил рассорившийся со всей командой Саттер, поэтому оценивать результаты Калгари в прошлом сезоне объективно не получается.

В Лифс у Треливинга будет сразу очень много работы. Надо принимать решение по Кифу, надо вести переговоры с Мэттьюсом и Нюландером и/или искать варианты для обменов, плюс придётся заново собирать нижние звенья, продлевать Самсонова. В общем, весело.

И необходимо ещё отметить, что теперь влияние Шэнахана становится ещё выше. Если с Дубасом у него часто были размолвки, и оба друг друга ограничивали, то Треливинг вряд ли в случае чего встанет на пути Шэнахана.
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87mores
Из команды, где было 2 капризных звезды, в итоге, поставивших (пришлось на рынке брать первые же варианты), в команду, где таких звезд в 2 раза больше
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Radik_2.0
это он получается Ткачука на Юбердо менял. понятное дело, что Джонатан смотрелся в какой то степени хорошим вариантом, хотя игроки совершенно разноплановые, но всё же...
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