Треливинг стал новым генменеджером «Торонто»
Брэд Треливинг стал новым генеральным менеджером «Торонто».
53-летний управленец занимал аналогичную должность в «Калгари» с 2014 года.
В апреле «Флэймс» приняли решение не продлевать с ним контракт после невыхода команды в плей-офф. Под его руководством клуб выходил в плей-офф в 5 из 9 сезонов, но за это время выиграл только 2 кубковые серии.
Треливинг стал 18-м генменеджером в истории «Мэйпл Лифс». 19 мая пост покинул Кайл Дубас.
Отметим, что контракт Треливинга с «Калгари» действует до 30 июня. Сообщалось, что «Торонто» получил разрешение на переговоры с менеджером при одном условии – в случае своего назначения он не должен помогать «Лифс» готовиться к драфту НХЛ-2023.
Во многом Треливинга подставил рассорившийся со всей командой Саттер, поэтому оценивать результаты Калгари в прошлом сезоне объективно не получается.
В Лифс у Треливинга будет сразу очень много работы. Надо принимать решение по Кифу, надо вести переговоры с Мэттьюсом и Нюландером и/или искать варианты для обменов, плюс придётся заново собирать нижние звенья, продлевать Самсонова. В общем, весело.
И необходимо ещё отметить, что теперь влияние Шэнахана становится ещё выше. Если с Дубасом у него часто были размолвки, и оба друг друга ограничивали, то Треливинг вряд ли в случае чего встанет на пути Шэнахана.