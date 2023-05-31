Треливинг стал новым генменеджером «Торонто»

Брэд Треливинг стал новым генеральным менеджером «Торонто».

53-летний управленец занимал аналогичную должность в «Калгари» с 2014 года.

В апреле «Флэймс» приняли решение не продлевать с ним контракт после невыхода команды в плей-офф. Под его руководством клуб выходил в плей-офф в 5 из 9 сезонов, но за это время выиграл только 2 кубковые серии.

Треливинг стал 18-м генменеджером в истории «Мэйпл Лифс». 19 мая пост покинул Кайл Дубас.

Отметим, что контракт Треливинга с «Калгари» действует до 30 июня. Сообщалось, что «Торонто» получил разрешение на переговоры с менеджером при одном условии – в случае своего назначения он не должен помогать «Лифс» готовиться к драфту НХЛ-2023.