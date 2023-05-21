«Калгари» дал Треливингу разрешение на переговоры с «Торонто» и «Питтсбургом». Условие – не помогать новой команде готовиться к драфту (Sportsnet)
«Калгари» разрешил Брэду Треливингу вести переговоры с «Торонто» и «Питтсбургом».
53-летний специалист покинул должность генерального менеджера «Флэймс» в апреле. Это произошло после невыхода канадского клуба в плей-офф.
Срок действия его текущего соглашения с клубом истекает 30 июня. Ранее сообщалось, что «Флэймс» отказали «Питтсбургу», просившему разрешение на переговоры.
Как сообщает Sportsnet, клуб разрешил Треливингу вести переговоры с «Пингвинс» и «Торонто». Оба клуба сейчас ищут новых генеральных менеджеров.
При этом поставлено условие – не помогать новой команде готовиться к драфту при возможном назначении в ближайшие недели.
Драфт НХЛ состоится в Нэшвилле 28 и 29 июня.
Годро захотел уехать и в итоге выбрал клуб не по хоккейным причинам и даже не из-за денег. Ткачаку надоели канадские ковидные ограничения, и в целом он пытался перебраться в более тёплое место. Как их обоих можно было удержать?
Монахан сам виноват, последние сезоны в Калгари провёл ужасно, и его пришлось сливать для расчистки платёжки.
Так что валить всё это на Треливинга неправильно. Где он безусловно ошибся - это контракты Лучича и Кадри. Вот тут конечно два полных провала.