«Калгари» дал Треливингу разрешение на переговоры с «Торонто» и «Питтсбургом». Условие – не помогать новой команде готовиться к драфту (Sportsnet)

Теги возможные переходы Питтсбург Торонто Калгари НХЛ драфт НХЛ Брэд Треливинг Хоккей

«Калгари» разрешил Брэду Треливингу вести переговоры с «Торонто» и «Питтсбургом».

53-летний специалист покинул должность генерального менеджера «Флэймс» в апреле. Это произошло после невыхода канадского клуба в плей-офф. 

Срок действия его текущего соглашения с клубом истекает 30 июня. Ранее сообщалось, что «Флэймс» отказали «Питтсбургу», просившему разрешение на переговоры. 

Как сообщает Sportsnet, клуб разрешил Треливингу вести переговоры с «Пингвинс» и «Торонто». Оба клуба сейчас ищут новых генеральных менеджеров. 

При этом поставлено условие – не помогать новой команде готовиться к драфту при возможном назначении в ближайшие недели. 

Драфт НХЛ состоится в Нэшвилле 28 и 29 июня. 

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Павлов
Ответ LOsP06GH
Спрашивается какими успехами может похвастаться этот господин!? 1. Безуспешный Вечный поиск первого номера после ухода Кипрусоффа; 2. Тренерская чехарда, больше двух лет при нём никто не работал; 3. Сомнительная работа на драфте; 4. Провальный контракт Лучича; 5. Не смог удержать лидеров команды: Сэм Беннетт, Джон Монахэн, Джонни Гудро, Мэттью Ткачак.....мои соболезнования болелам Клуба который его подпишет!
Бэннетт был таким лидером, конечно. 20-30 очков в Калгари набирал. Лидерство так и прёт.

Годро захотел уехать и в итоге выбрал клуб не по хоккейным причинам и даже не из-за денег. Ткачаку надоели канадские ковидные ограничения, и в целом он пытался перебраться в более тёплое место. Как их обоих можно было удержать?

Монахан сам виноват, последние сезоны в Калгари провёл ужасно, и его пришлось сливать для расчистки платёжки.

Так что валить всё это на Треливинга неправильно. Где он безусловно ошибся - это контракты Лучича и Кадри. Вот тут конечно два полных провала.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LOsP06GH
Спрашивается какими успехами может похвастаться этот господин!? 1. Безуспешный Вечный поиск первого номера после ухода Кипрусоффа; 2. Тренерская чехарда, больше двух лет при нём никто не работал; 3. Сомнительная работа на драфте; 4. Провальный контракт Лучича; 5. Не смог удержать лидеров команды: Сэм Беннетт, Джон Монахэн, Джонни Гудро, Мэттью Ткачак.....мои соболезнования болелам Клуба который его подпишет!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Боддисатва13
Надеюсь, подтянет и Саттера на новое место работы!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
Может еще бы поставили условие - утопить новую команду
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Не понимаю. Он же не в Эдмонтон переходит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LOsP06GH
Ответ Боддисатва13
Надеюсь, подтянет и Саттера на новое место работы!
Ну это вряд ли! Лидеры ни Питсбурга ни Торонто в его дуболомный хоккей играть не будут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Балабанов
Ответ АРХАТ
Не понимаю. Он же не в Эдмонтон переходит
Тут интереснее, как они это проверять в случае чего собрались)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий