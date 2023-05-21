«Калгари» дал Треливингу разрешение на переговоры с «Торонто» и «Питтсбургом». Условие – не помогать новой команде готовиться к драфту (Sportsnet)

«Калгари» разрешил Брэду Треливингу вести переговоры с «Торонто» и «Питтсбургом».

53-летний специалист покинул должность генерального менеджера «Флэймс» в апреле. Это произошло после невыхода канадского клуба в плей-офф.

Срок действия его текущего соглашения с клубом истекает 30 июня. Ранее сообщалось, что «Флэймс» отказали « », просившему разрешение на переговоры.

Как сообщает Sportsnet, клуб разрешил Треливингу вести переговоры с «Пингвинс» и « ». Оба клуба сейчас ищут новых генеральных менеджеров.

При этом поставлено условие – не помогать новой команде готовиться к драфту при возможном назначении в ближайшие недели.

Драфт НХЛ состоится в Нэшвилле 28 и 29 июня.