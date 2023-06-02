Губернатор Кузбасса об академии Фетисова: «Задача – подготовить профессиональных хоккеистов и тренировать их по методике Фетисова»

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил о планах тренировать юных хоккеистов по методике Вячеслава Фетисова.

«Планируется открыть Хоккейную Академию Фетисова к сентябрю этого года.

Будет создана единая структуру кузбасского хоккея, где базовым городом станет Новокузнецк, а действующие отделения по хоккею будут в Междуреченске, Белове, Ленинске-Кузнецком, Кемерове и других городах.

Перед нами стоит задача подготовить профессиональных хоккеистов и тренировать их по методике Вячеслава Фетисова», – сказал Сергей Цивилев.

В Новокузнецке создадут филиал академии Фетисова. Подписан договор с «Промсвязьбанком» о строительстве двух круглогодичных хоккейных залов