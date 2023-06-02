О′Делл близок к подписанию нового контракта с московским «Динамо»

Эрик О′Делл может остаться в московском «Динамо».

Канадский центральный нападающий близок к подписанию нового соглашения с бело-голубыми, об этом сообщает журналист Михаил Зислис.

Ранее говорилось о том, что основными претендентами на хоккеиста являются «Ак Барс» и «Металлург».

В прошедшем сезоне форвард выступал за московское « ».

Сообщалось о зарплате в размере 100 миллионов рублей за сезон, которую просят от команд хоккеист и его агент.

набрал 31 (16+15) балл в 35 матчах Фонбет регулярном чемпионате . В плей-офф он отметился 7 (5+2) баллами в 6 матчах.