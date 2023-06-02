О′Делл близок к подписанию нового контракта с московским «Динамо»

Теги КХЛ Эрик О′Делл Динамо Хоккей

Эрик О′Делл может остаться в московском «Динамо».

Канадский центральный нападающий близок к подписанию нового соглашения с бело-голубыми, об этом сообщает журналист Михаил Зислис.

Ранее говорилось о том, что основными претендентами на хоккеиста являются «Ак Барс» и «Металлург».

В прошедшем сезоне форвард выступал за московское «Динамо».

Сообщалось о зарплате в размере 100 миллионов рублей за сезон, которую просят от команд хоккеист и его агент.

Эрик О′Делл набрал 31 (16+15) балл в 35 матчах Фонбет регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф он отметился 7 (5+2) баллами в 6 матчах.

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4 комментария

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Evgenyi Tkachuk
Надеемся!
+2
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Игорь Соловьёв
За 100 лям кому он нужен,все знают,что он подвержен травмам,пускай у нас остаётся за адекватную з.п
+2
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Александр
лимит животворящий что делает, спасибо владик
0
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Андрей Королёнок
Сопин уже дал опровержение, это бред. Да и не нужен он. Посредственный игрок во время Олимпиады без НХЛцев не всегда попадал в основу Канады, а если и попадал не выше третьего звена, а тут ещё и аппетиты разыгрались.
0
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