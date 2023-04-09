О′Делл хочет зарплату 100 млн рублей в год. Форвард выйдет на рынок свободных агентов

Эрик О′Делл рассчитывает получить оклад в размере 100 миллионов рублей в год

Канадский нападающий и его агент просят у клубов такую сумму для следующего контракта, об этом сообщает журналист Дмитрий Ерыкалов.

Форвард провел нынешний сезон в составе московского « ». Генеральный менеджер команды Алексей Сопин заявил, что О′Делл хочет выйти на рынок свободных агентов.

Ранее стало известно, что на форварда претендуют СКА и «Локомотив».

О′Делл провел 35 из 68 матчей в нынешнем регулярном чемпионате из-за травмы.

Эрик набрал 31 (16+15) балл в Фонбет регулярном чемпионате . В плей-офф он отметился 7 (5+2) баллами в 6 матчах.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.