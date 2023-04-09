О′Делл хочет зарплату 100 млн рублей в год. Форвард выйдет на рынок свободных агентов
Эрик О′Делл рассчитывает получить оклад в размере 100 миллионов рублей в год
Канадский нападающий и его агент просят у клубов такую сумму для следующего контракта, об этом сообщает журналист Дмитрий Ерыкалов.
Форвард провел нынешний сезон в составе московского «Динамо». Генеральный менеджер команды Алексей Сопин заявил, что О′Делл хочет выйти на рынок свободных агентов.
Ранее стало известно, что на форварда претендуют СКА и «Локомотив».
О′Делл провел 35 из 68 матчей в нынешнем регулярном чемпионате из-за травмы.
Эрик набрал 31 (16+15) балл в Фонбет регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф он отметился 7 (5+2) баллами в 6 матчах.
Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.
ну а в целом без разницы, не слежу за Динамо и за этим игроком. но если посмотреть его статистику, то явно ему столько никто не заплатит