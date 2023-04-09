О′Делл хочет зарплату 100 млн рублей в год. Форвард выйдет на рынок свободных агентов

Теги Локомотив СКА возможные переходы КХЛ Эрик О′Делл Динамо деньги Хоккей

Эрик О′Делл рассчитывает получить оклад в размере 100 миллионов рублей в год

Канадский нападающий и его агент просят у клубов такую сумму для следующего контракта, об этом сообщает журналист Дмитрий Ерыкалов.

Форвард провел нынешний сезон в составе московского «Динамо». Генеральный менеджер команды Алексей Сопин заявил, что О′Делл хочет выйти на рынок свободных агентов.

Ранее стало известно, что на форварда претендуют СКА и «Локомотив».

О′Делл провел 35 из 68 матчей в нынешнем регулярном чемпионате из-за травмы.

Эрик набрал 31 (16+15) балл в Фонбет регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф он отметился 7 (5+2) баллами в 6 матчах.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

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12 комментариев

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Дмитрий9779
Ага,щаЗ,это если со всеми бонусами и при условии выигрыша КГ может кто то позарится,но это не точно.
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Венер Кучербаев
предлагаю выдать ему 100 миллионов губозакатывательными машинками...
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antistar-Z
Не, аферисты у нас уже не в чести. Чемодан, аэропорт, Виннипег. Тем более что один раз уже сбежал.
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signori
Ну в баксах то его запросы не сильно выросли
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Маэстро
Ответ Clever_mind
Ну Ротан то понятно. Этот фокусник впихнет под потолок самого Иисуса. Но Яковлев то как собрался этот трюк провернуть? И это еще не считая интереса к Толчинскому. Который наверняка меньше 70 не попросит. Вобщем Локо наверное отпадает
Слить Коршкова, Марченко и, возможно, Андронова.
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MrPink
Давай досвидания.
+2
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Джульетта Джульетта
Ответ Владислав Харламов
Я тоже хочу. Официально заявляю об этом в комментариях на Sports
Для заключения контракта фамилия подходящая, а вот имя придется изменить.
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Маэстро
Ну дядька-то уже немолодой, понятно, что на старость нужно заработать.
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Clever_mind
Ну Ротан то понятно. Этот фокусник впихнет под потолок самого Иисуса. Но Яковлев то как собрался этот трюк провернуть? И это еще не считая интереса к Толчинскому. Который наверняка меньше 70 не попросит. Вобщем Локо наверное отпадает
+2
-1
+1
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Евгений Белоус
ничего себе он замахнулся, а что не 200 то.
ну а в целом без разницы, не слежу за Динамо и за этим игроком. но если посмотреть его статистику, то явно ему столько никто не заплатит
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MironSM84
Понятно что хотеть не вредно но особое спасибо ужесточателям лимита.Так держать!
+1
-1
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Владислав Харламов
Я тоже хочу. Официально заявляю об этом в комментариях на Sports
+7
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