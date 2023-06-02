Шуми Бабаев: «Ротенберг лично разговаривал с Грицюком. «Нью-Джерси» был одним из приоритетов, но Арсений решил остаться в КХЛ»

Шуми Бабаев прокомментировал переход Арсения Грицюка в СКА.

– В СКА перешел ваш клиент – . Он сам лично хотел остаться в Омске или все-таки играть в Санкт-Петербурге?

– Арсений сам озвучит свою сторону, когда захочет комментировать.

– Чувствовали заинтересованность со стороны главного тренера СКА Романа Ротенберга?

– Конечно, он лично с Арсением разговаривал.

– Говорилось насчет возможного перехода в « ». НХЛ вы рассматривали?

– Это был один из приоритетов. Но Арсений решил, что на два года останется в .

– Многие журналисты озвучивают мнение, что Грицюк пока не готов к тому, чтобы набирать много очков, быть лидером команды. Как вы к этому относитесь?

– Мне смешно такое слышать. Они даже не оценивают, как Арсений сыграл в этом году, поэтому как могут рассуждать о его будущем?

Грицюк набрал 40 с лишним очков при минимальном времени на льду. Он все докажет своей игрой, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

Грицюк – в СКА! «Авангард» не стал повторять оффершит и потерял своего воспитанника