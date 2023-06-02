Шуми Бабаев: «Ротенберг лично разговаривал с Грицюком. «Нью-Джерси» был одним из приоритетов, но Арсений решил остаться в КХЛ»

Теги Авангард СКА Нью-Джерси Шуми Бабаев КХЛ Роман Ротенберг Арсений Грицюк Хоккей

Шуми Бабаев прокомментировал переход Арсения Грицюка в СКА.

– В СКА перешел ваш клиент – Арсений Грицюк. Он сам лично хотел остаться в Омске или все-таки играть в Санкт-Петербурге?

– Арсений сам озвучит свою сторону, когда захочет комментировать.

– Чувствовали заинтересованность со стороны главного тренера СКА Романа Ротенберга?

– Конечно, он лично с Арсением разговаривал.

– Говорилось насчет возможного перехода в «Нью-Джерси». НХЛ вы рассматривали?

– Это был один из приоритетов. Но Арсений решил, что на два года останется в КХЛ.

– Многие журналисты озвучивают мнение, что Грицюк пока не готов к тому, чтобы набирать много очков, быть лидером команды. Как вы к этому относитесь?

– Мне смешно такое слышать. Они даже не оценивают, как Арсений сыграл в этом году, поэтому как могут рассуждать о его будущем?

Грицюк набрал 40 с лишним очков при минимальном времени на льду. Он все докажет своей игрой, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

Грицюк – в СКА! «Авангард» не стал повторять оффершит и потерял своего воспитанника

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7 комментариев

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Hola Hola
При каком таком минимальном времени? Время у него, хоть и не самое большое в команде было, но уж точно не минимальное.
+3
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Ivan Juniorovich
Грицюк - распиаренный игрок, которому давали очень много незаслуженного времени. Попал в сборную непонятно за какие заслуги, там забил буллит Швеции, вот и весь его бэкграунд. Все его голы - добивание, набросы, когда закрыли вратаря. Защищаться не умеет, созидать тоже. Через 4 года будет в ВХЛ/АХЛ скриньте
+2
0
+2
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Aleksandr
Беги, Сеня, беги скорее за океан, там топ, здесь если не торпедо - болотце, не развиваются люди хоккейные.
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Антон
"Сеня, Федотова знаешь?"
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Артём Ралдугин
Более -менее сформировавшиеся игроки в этом году ни один не уехал (разве что кроме Воронкова): те, кому действительно нужно ехать и пробовать закрепиться в основе вроде того же Грицюка, Рашевского, Каюмова, Дронова, у некоторых можно сказать последний шанс был
Они остаются
Зато молодняк 18-21 вроде Гребенкина , Грошева и Мисюля, Свечкова уезжает в АХЛ
Крч в этой лиге что то явно работает не так как нужно
Жаль, что смысл этой лиги не выращивать игроков, а показать, кто круче среди 3,5 команд
Классно крч
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вован63
Выбор небольшой или в армию или в ска.
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srs
Ответ Aleksandr
Беги, Сеня, беги скорее за океан, там топ, здесь если не торпедо - болотце, не развиваются люди хоккейные.
Смотря куда, к чему. В НД вряд ли в ближайшее время решат, что им Хишира нужно махнуть на Хьюза в Ванкувер и ставить на Мерсеров... а Грицюк тот кто должен гонять шайбу с тремя Хьюзами
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