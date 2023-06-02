Шуми Бабаев: «Ротенберг лично разговаривал с Грицюком. «Нью-Джерси» был одним из приоритетов, но Арсений решил остаться в КХЛ»
Шуми Бабаев прокомментировал переход Арсения Грицюка в СКА.
– В СКА перешел ваш клиент – Арсений Грицюк. Он сам лично хотел остаться в Омске или все-таки играть в Санкт-Петербурге?
– Арсений сам озвучит свою сторону, когда захочет комментировать.
– Чувствовали заинтересованность со стороны главного тренера СКА Романа Ротенберга?
– Конечно, он лично с Арсением разговаривал.
– Говорилось насчет возможного перехода в «Нью-Джерси». НХЛ вы рассматривали?
– Это был один из приоритетов. Но Арсений решил, что на два года останется в КХЛ.
– Многие журналисты озвучивают мнение, что Грицюк пока не готов к тому, чтобы набирать много очков, быть лидером команды. Как вы к этому относитесь?
– Мне смешно такое слышать. Они даже не оценивают, как Арсений сыграл в этом году, поэтому как могут рассуждать о его будущем?
Грицюк набрал 40 с лишним очков при минимальном времени на льду. Он все докажет своей игрой, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
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Они остаются
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Крч в этой лиге что то явно работает не так как нужно
Жаль, что смысл этой лиги не выращивать игроков, а показать, кто круче среди 3,5 команд
Классно крч