Черкас о Грицюке в СКА: «Возможностей для развития больше, чем в «Авангарде». Уезжающие из СКА закрепляются в НХЛ. Примеры – Кузьменко, Марченко»

Теги Авангард СКА НХЛ Сергей Черкас КХЛ Арсений Грицюк Хоккей

Сергей Черкас считает, что Арсений Грицюк усилит атакующую линию СКА.

Нападающий перешел в петербургский клуб из «Авангарда».

– У Грицюка неплохая статистика в минувшем сезоне. Думаю, в СКА Арсений реально усилит атаку. Это то, чего не хватало команде в прошедшем плей-офф.

Грицюк – перспективный молодой игрок, СКА – тоже довольно молодая команда. Тут он может вырасти в мастера более высокого уровня.

Не случайно те, кто уезжает из СКА в НХЛ, там, как правило, закрепляются. Возьмите последние примеры – Кузьменко, Марченко.

Возможностей для развития у Грицюка в СКА больше, чем в «Авангарде». Думаю, он сам это понимает, поэтому и перешел.

– А если говорить об индивидуальных качествах Грицюка? Чего он добавит СКА?

– Я бы отметил его умение и желание «вылезать» на ворота, когда «нет угла».

Многие игроки в таких ситуациях уезжают с шайбой за ворота. Арсений резко выезжает на пятачок, обостряет.

У него неплохой бросок, чувство гола, чувство партнера. Такой командный игрок с сильными индивидуальными качествами, – сказал бывший вратарь и тренер СКА.

Грицюк – в СКА! «Авангард» не стал повторять оффершит и потерял своего воспитанника

10 комментариев

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Ilya63
"Возьмите последние примеры - Кузьменко, Марченко" - не, ну гулять так гулять: возьмите предпоследние успешные отъезды в НХЛ: Гусев, Шипачёв... ;)
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Сергей Бакин
агент всю карьеру загубит
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Руслан Х
Всё понятно,кузница кадров для НХЛ.А понтов то.🤷🏻‍♂️
+2
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dosatuy
Костин. Вроде из Авангарда уехал. Кто-то вроде ещё из команды Хартли уехал в НХЛ.
+1
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Maximich
Ответ Angryslon
"...Думаю, в СКА Арсений реально усилит атаку. Это то, чего не хватало команде в прошедшем плей-офф..." Дурень старый, прежде, чем что-то говорить, посмотри статистику кудрявого! Лучше бы молчал. Глядишь, за умного бы сошёл!
Ну когда команда собирает все сливки из других клубов, то, наверно, нормально, когда 2-3 игрока собираются в нхл. Они бы и из своих клубов уехали бы за океан, просто питерский клуб соблазнает их не адекватными зарплатами.
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The next One
Ответ dosatuy
Костин. Вроде из Авангарда уехал. Кто-то вроде ещё из команды Хартли уехал в НХЛ.
Михеев, Семёнов уезжал но в Торонто не закрепился и рано сдался.
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serious fan
Марченко, который был одним из лучших бомбардиров СКА и после ноября поехал в ВХЛ, потому что отказался продлевать контракт.
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Anton Woland
Ответ The next One
Михеев, Семёнов уезжал но в Торонто не закрепился и рано сдался.
Там изначально странный выбор клуба был
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