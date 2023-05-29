Черкас о Грицюке в СКА: «Возможностей для развития больше, чем в «Авангарде». Уезжающие из СКА закрепляются в НХЛ. Примеры – Кузьменко, Марченко»

Сергей Черкас считает, что Арсений Грицюк усилит атакующую линию СКА.

Нападающий перешел в петербургский клуб из « ».

– У Грицюка неплохая статистика в минувшем сезоне. Думаю, в СКА Арсений реально усилит атаку. Это то, чего не хватало команде в прошедшем плей-офф.

Грицюк – перспективный молодой игрок, СКА – тоже довольно молодая команда. Тут он может вырасти в мастера более высокого уровня.

Не случайно те, кто уезжает из СКА в НХЛ, там, как правило, закрепляются. Возьмите последние примеры – Кузьменко, Марченко.

Возможностей для развития у Грицюка в СКА больше, чем в «Авангарде». Думаю, он сам это понимает, поэтому и перешел.

– А если говорить об индивидуальных качествах Грицюка? Чего он добавит СКА?

– Я бы отметил его умение и желание «вылезать» на ворота, когда «нет угла».

Многие игроки в таких ситуациях уезжают с шайбой за ворота. Арсений резко выезжает на пятачок, обостряет.

У него неплохой бросок, чувство гола, чувство партнера. Такой командный игрок с сильными индивидуальными качествами, – сказал бывший вратарь и тренер СКА.

Грицюк – в СКА! «Авангард» не стал повторять оффершит и потерял своего воспитанника