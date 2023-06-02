Плющев о 3-м месте Латвии на ЧМ: «Калиф на час. Фундамент в КХЛ исчез, пример Украины должен охладить бронзовый пыл латышей»

Теги Владимир Плющев сборная Украины Сборная Латвии по хоккею КХЛ Динамо Рига ЧМ по хоккею Хоккей

Владимир Плющев считает, что Латвия не должна обольщаться из-за бронзовых медалей ЧМ.

Команда под руководством Харийса Витолиньша выиграла медали турнира впервые в истории латвийского хоккея.

Латвия на базе КХЛ взяла бронзу мирового первенства...

– Это случайность, результат достигнут в домашних стенах и в отсутствие сборных России и Беларуси.

Считаю, Латвия – калиф на час. У латвийского хоккея был какой-то фундамент в лице рижского «Динамо», клуба МХЛ и игроков, выступавших в ведущих клубах КХЛ. Теперь все это исчезло, молодежь будет мыкаться по скандинавским низшим лигам, ветераны уйдут на пенсию, а в НХЛ там полтора землекопа.

Отныне задача Латвии – удержаться в элите. Пример Украины, которую громят даже в третьем дивизионе, должен охладить бронзовый пыл латышей, – сказал заслуженный тренер России. 

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10 комментариев

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ОттоДракула
Почему все говорят про Белоруссию? Максимально убогая сборная. Нынешняя Латвия её бы размотала в споли.
+20
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Костя Кот
нормально латвия играла, заняла 3 место заслуженно. эта сборная дала бы бой рф, а по белоруссам катком прошлась. выдыхай плющев
+9
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progexpNN
А какое отношение к "фундаменту в КХЛ" имеет, например, Dans Locmelis? И таких игроков 2003-04 гр ни один и ни два... И все они "растут" в разных европейских (Швеция, Финляндия, Швейцария,...) и американских лигах. В следующем сезоне только в NCAA будет играть больше 10-ти игроков с латвийским паспортом. Я уж не говорю о Артуре Шилове, который так же не имеет никакого отношения к КХЛ. К тому же, у Латвии есть прочный "костяк" из игроков в возрасте 24-27 лет. (Rodrigo Abols, Rudolfs Balcers, Uvis Balinskis, Kristians Rubins, ...)
+7
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depressive_monk
Вот уж как взять, и не приплести Украину к любой новости.
+5
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Сергей Гирин
Помним как в 2000 г. Латвия прибила Россию 3:2, да и Белоруссия тоже 1:0, не говоря уже о США 3:0. И заняли позорное 11 место. И это дома, в Санкт-Петербурге. Ты о чем Плющев, ты был тогда тренером сб.России, юношеской, забыл уже?
+4
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Melnikov1968
Пример Украины совсем не из этой серии. И у сборных команд и у клубных, совершенно разные судьбы. И, кстати, Латвия регулярно играет в высшем дивизионе.
+3
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Dikki Shelton
Нужно радоваться тому что есть сейчас. А что будет дальше время покажет. Пусть у сборной Латвии все сложится наилучшим образом👌
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0
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цэсемьэр
так-то вроде бы все логично, за исключением того, что Рига в последние сезоны болталась на дне без каких-либо перспектив на плей-офф.
+1
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Кеша
Ответ ОттоДракула
Почему все говорят про Белоруссию? Максимально убогая сборная. Нынешняя Латвия её бы размотала в споли.
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ОттоДракула
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