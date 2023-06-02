Плющев о 3-м месте Латвии на ЧМ: «Калиф на час. Фундамент в КХЛ исчез, пример Украины должен охладить бронзовый пыл латышей»
Владимир Плющев считает, что Латвия не должна обольщаться из-за бронзовых медалей ЧМ.
Команда под руководством Харийса Витолиньша выиграла медали турнира впервые в истории латвийского хоккея.
– Латвия на базе КХЛ взяла бронзу мирового первенства...
– Это случайность, результат достигнут в домашних стенах и в отсутствие сборных России и Беларуси.
Считаю, Латвия – калиф на час. У латвийского хоккея был какой-то фундамент в лице рижского «Динамо», клуба МХЛ и игроков, выступавших в ведущих клубах КХЛ. Теперь все это исчезло, молодежь будет мыкаться по скандинавским низшим лигам, ветераны уйдут на пенсию, а в НХЛ там полтора землекопа.
Отныне задача Латвии – удержаться в элите. Пример Украины, которую громят даже в третьем дивизионе, должен охладить бронзовый пыл латышей, – сказал заслуженный тренер России.
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