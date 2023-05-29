Вячеслав Быков: «Бронза Латвии не удивила. Уровень сборной во многом зависел от игроков, которые принимали участие в КХЛ»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Быков Сборная Беларуси по хоккею Сборная Латвии по хоккею КХЛ Динамо Рига ЧМ по хоккею ХК Рига Р-Спорт Хоккей

Вячеслав Быков заявил, что ЧМ по хоккею без России и Беларуси не вызвал у него интерес.

Сборная Канады выиграла золотые медали на ЧМ-2023. Команда обыграла Германию (5:2) в финале турнира. Сборная Латвии победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали.

Сборные России и Беларуси пропустили чемпионат мира второй раз подряд.

«У меня не вызвал интерес чемпионат мира без России и Беларуси.

Нет, меня не удивила бронза Латвии в силу того, что благодаря Континентальной хоккейной лиге уровень латвийской сборной во многом зависел от тех игроков, которые принимали участие [в КХЛ] в свое время. И далее потенциал развития клуба, который участвовал [в КХЛ].

В принципе, латыши давно уже играют, у них «Рига» – хороший клуб, поэтому я не удивлен. Не знаю, какой уровень хоккея, но сюрпризы – они всегда были и будут», – считает бывший главный тренер сборной России Быков.

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7 комментариев

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Melnikov1968
Еще вчера написал,что найдутся специалисты,которые обязательно приплетут КХЛ. Давайте тогда по гамбургскому счету. Билл лет 10 работал в системе Виннипега тренером,однако почему-то сейчас мало кто об этом вспоминает,и уж тем более не говорят о том, что Билл многие вещи взял из НХЛ. Например, систему игры в обороне. Но КХЛ суют при каждом удобном случае. Еще скажите, что финны вылетели в четверти из-за ухода Йокерита.
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Sobachkin
Быков уже в словах путается
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Stanley_77
Фу, Славик! Денежки заканчиваются?
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Ми Ша
Жаль что там никого не было из СКА
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николай лавникевич
ба, одни чухонцы повылазили
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Melnikov1968
Ответ Uef@
А кто запрещает говорить про то, что Билл многие вещи взял в НХЛ? Да, это факт. В НХЛ высочайший уровень и оттуда можно многое почерпнуть. Как такой же факт, что выступление рижского Динамо в КХЛ позитивным образом сказалось на уровне латышкой сборной. Только непонятно, почему тебя и тебе подобных, при упоминании чего-то российского даже с небольшим позитивным оттенком, начинает так коробить))
Никто не запрещает, просто наши специалисты предпочитают об этом не говорить. И меня не коробит, просто хочется об’ективного взгляда, а не постоянный похвалы самих себя.
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