Вячеслав Быков: «Бронза Латвии не удивила. Уровень сборной во многом зависел от игроков, которые принимали участие в КХЛ»

Вячеслав Быков заявил, что ЧМ по хоккею без России и Беларуси не вызвал у него интерес.

Сборная Канады выиграла золотые медали на ЧМ-2023. Команда обыграла Германию (5:2) в финале турнира. победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали.

Сборные России и пропустили чемпионат мира второй раз подряд.

«У меня не вызвал интерес чемпионат мира без России и Беларуси.

Нет, меня не удивила бронза Латвии в силу того, что благодаря Континентальной хоккейной лиге уровень латвийской сборной во многом зависел от тех игроков, которые принимали участие [в КХЛ] в свое время. И далее потенциал развития клуба, который участвовал [в ].

В принципе, латыши давно уже играют, у них «Рига» – хороший клуб, поэтому я не удивлен. Не знаю, какой уровень хоккея, но сюрпризы – они всегда были и будут», – считает бывший главный тренер сборной России Быков.