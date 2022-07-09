Дебринкет об обмене в «Оттаву»: «Первая реакция – шок. Но здесь собран молодой костяк, готовый биться и играть в плей-офф»

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Алекс Дебринкет назвал шоком переход из «Чикаго» в «Оттаву».

«Первая реакция – шок. Я видел некоторые слухи и все в таком роде, но до тех пор, пока это не происходит, это вас не задевает. Так что я определенно был шокирован.

Но сейчас я рад присоединиться к этой команде.

Безусловно, молодой костяк, собранный здесь, готов биться, играть в плей-офф, надеюсь, будет хорошая команда. Я рад быть частью этого», – сказал Дебринкет.

«Оттава» выменяла Дебринкета у «Чикаго» на 7-й и 39-й пики в драфте-2022 и пик в 3-м раунде драфта-2024

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