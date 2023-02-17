«Оттава» не будет обменивать Дебринкета. По Хэмонику и Брассару таких планов тоже нет

« » не будет обменивать форварда .

25-летний игрок проводит первый сезон за клуб после обмена из «Чикаго». Он набрал 44 (18+26) очка в 53 играх регулярного чемпионата при полезности «минус 15».

Срок контракта Дебринкета с кэпхитом 6,4 миллиона долларов истекает летом. Он может стать ограниченно свободным агентом.

«Мы не меняем Дебринкета. Никаких шансов. Посмотрим, будет ли с ним подписан контракт до конца этого сезона, но обменивать мы его не будем», – сказал генменеджер «Сенаторс» Пьер Дорион.

Он также сообщил, что клуб не намерен менять защитника и форварда . Летом оба могут стать неограниченно свободными агентами.

«Брассар проведет свой 1000-й матч в НХЛ здесь (это может произойти уже 28 февраля – прим. Sports.ru). Если не будет какого-то невероятного варианта по обмену, я оценю вероятность этого в 99,9%», – сказал Дорион.

«Сенс» набрали 55 очков в 53 матчах и сейчас отстают от зоны плей-офф в Восточной конференции на 7 очков, при этом имея игры в запасе в сравнении с рядом конкурентов.

Дорион сказал, что итоговую стратегию поведения на дедлайне канадский клуб определит в первые дни марта. Дедлайн намечен на 3-е число.