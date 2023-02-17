«Оттава» не будет обменивать Дебринкета. По Хэмонику и Брассару таких планов тоже нет

Теги возможные переходы Оттава НХЛ Дерик Брассар Трэвис Хэмоник Алекс Дебринкет Пьер Дорион Хоккей

«Оттава» не будет обменивать форварда Алекса Дебринкета.

25-летний игрок проводит первый сезон за клуб после обмена из «Чикаго». Он набрал 44 (18+26) очка в 53 играх регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 15». 

Срок контракта Дебринкета с кэпхитом 6,4 миллиона долларов истекает летом. Он может стать ограниченно свободным агентом. 

«Мы не меняем Дебринкета. Никаких шансов. Посмотрим, будет ли с ним подписан контракт до конца этого сезона, но обменивать мы его не будем», – сказал генменеджер «Сенаторс» Пьер Дорион. 

Он также сообщил, что клуб не намерен менять защитника Трэвиса Хэмоника и форварда Дерика Брассара. Летом оба могут стать неограниченно свободными агентами. 

«Брассар проведет свой 1000-й матч в НХЛ здесь (это может произойти уже 28 февраля – прим. Sports.ru). Если не будет какого-то невероятного варианта по обмену, я оценю вероятность этого в 99,9%», – сказал Дорион. 

«Сенс» набрали 55 очков в 53 матчах и сейчас отстают от зоны плей-офф в Восточной конференции на 7 очков, при этом имея игры в запасе в сравнении с рядом конкурентов.

Дорион сказал, что итоговую стратегию поведения на дедлайне канадский клуб определит в первые дни марта. Дедлайн намечен на 3-е число. 

1 комментарий

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j-rich
Да кому нужен этот неликвид (я про Брассара и Хэмоника). Если не брать в расчёт неприкасаемых лидеров, то у Оттавы можно в дедлайн выменять Тэлбота, Бранстрема, Жозефа, но никак не эти дрова
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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