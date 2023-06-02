Генменеджер «Вашингтона»: «Мы в переходном периоде. Попытаемся извлечь максимальную пользу из этого»

Брайан Маклеллан заявил о переходном периоде в «Вашингтоне».

В нынешнем сезоне «Кэпиталс» не попали в плей-офф НХЛ, заняв 12-е место в таблице Восточной конференции.

После регулярного чемпионата «столичные» объявили о решении не продлевать контракт с тренером Питером Лавиолеттом.

Новым главным тренером команды назначен Спенсер Карбери, прежде входивший в тренерский штаб «Торонто», где он помогал Шелдону Кифу.

«Мы находимся в переходном периоде. Попытаемся извлечь из этого максимальную пользу. Посмотрим, что получится», – сказал генеральный менеджер « » .

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