Генменеджер «Вашингтона»: «Карбери – один из лучших молодых тренеров, добившийся успехов на всех уровнях»

Брайан Маклеллан объяснил назначение Спенсера Карбери главным тренером «Вашингтона».

41-летний специалист сменил Питера Лавиолетта во главе «Кэпиталс». Ранее Карбери помогал Шелдону Кифу в «Торонто».

«Мы очень рады назвать Спенсера нашим новым главным тренером.

Спенсер – один из лучших молодых тренеров, который добивался успехов на всех уровнях, на которых он работал.

Считаем, что лидерские качества Карбери, навыки коммуникации, умение развивать хоккеистов и знание нашей организации станут огромным преимуществом в его следующем шаге в тренерской карьере», – сказал генеральный менеджер « » .