Генменеджер «Вашингтона»: «Карбери – один из лучших молодых тренеров, добившийся успехов на всех уровнях»
Брайан Маклеллан объяснил назначение Спенсера Карбери главным тренером «Вашингтона».
41-летний специалист сменил Питера Лавиолетта во главе «Кэпиталс». Ранее Карбери помогал Шелдону Кифу в «Торонто».
«Мы очень рады назвать Спенсера нашим новым главным тренером.
Спенсер – один из лучших молодых тренеров, который добивался успехов на всех уровнях, на которых он работал.
Считаем, что лидерские качества Карбери, навыки коммуникации, умение развивать хоккеистов и знание нашей организации станут огромным преимуществом в его следующем шаге в тренерской карьере», – сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.
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