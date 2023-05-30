Генменеджер «Вашингтона»: «Карбери – один из лучших молодых тренеров, добившийся успехов на всех уровнях»

Теги Вашингтон НХЛ Брайан Маклеллан Спенсер Карбери Хоккей

Брайан Маклеллан объяснил назначение Спенсера Карбери главным тренером «Вашингтона».

41-летний специалист сменил Питера Лавиолетта во главе «Кэпиталс». Ранее Карбери помогал Шелдону Кифу в «Торонто».

«Мы очень рады назвать Спенсера нашим новым главным тренером.

Спенсер – один из лучших молодых тренеров, который добивался успехов на всех уровнях, на которых он работал.

Считаем, что лидерские качества Карбери, навыки коммуникации, умение развивать хоккеистов и знание нашей организации станут огромным преимуществом в его следующем шаге в тренерской карьере», – сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

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