Орлов о выступлении Бобровского в плей-офф НХЛ: «Сергей так хорошо играл всегда»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Дмитрий Орлов Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Орлов высоко оценил игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

– А что с Сергеем Бобровским случилось в плей-офф?

– Мне кажется, что ничего не случилось. Он всегда так играл.

– И начинал плей-офф в запасе?

– Там же вроде бы у него какая-то травма была. Вам лучше с ним поговорить. Но я не удивлен тем, как он выступает.

– Хоккей вы не смотрите?

– Нет. Утром узнаю какие-то результаты. Но ходил в Бостоне на баскетбол, когда только начался плей-офф у них. А хоккея хватает в сезоне, поэтому стараюсь в отпуске не смотреть игры, – сказал форвард «Бостона».

В этом сезоне 34-летний Бобровский провел 50 матчей за «Флориду», в которых его команда одержала 24 победы. В плей-офф у российского вратаря 93,5% отраженных бросков в 14 играх.

«Флорида» и «Вегас» сыграют в финале плей-офф НХЛ.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Фазлутдинов
Оба с Кузни! Орлов уже привозил чашку в родной город )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LOsP06GH
Лукавит!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARAMIS777
Надеюсь Серёга продолжит творить чудеса и в финальной серии.
Удачи ему и Пантерам!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Никитин
Журналист грамотно спросил о том, смотрит ли Орлов хоккей))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колено Кэма Нили
Лучший и, скорее всего, последний шанс у Бобровского взять кубок. Если Флорида победит, он еще и заберет коня. Удачи Сергею
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий