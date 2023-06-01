Орлов о выступлении Бобровского в плей-офф НХЛ: «Сергей так хорошо играл всегда»
Дмитрий Орлов высоко оценил игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.
– А что с Сергеем Бобровским случилось в плей-офф?
– Мне кажется, что ничего не случилось. Он всегда так играл.
– И начинал плей-офф в запасе?
– Там же вроде бы у него какая-то травма была. Вам лучше с ним поговорить. Но я не удивлен тем, как он выступает.
– Хоккей вы не смотрите?
– Нет. Утром узнаю какие-то результаты. Но ходил в Бостоне на баскетбол, когда только начался плей-офф у них. А хоккея хватает в сезоне, поэтому стараюсь в отпуске не смотреть игры, – сказал форвард «Бостона».
В этом сезоне 34-летний Бобровский провел 50 матчей за «Флориду», в которых его команда одержала 24 победы. В плей-офф у российского вратаря 93,5% отраженных бросков в 14 играх.
«Флорида» и «Вегас» сыграют в финале плей-офф НХЛ.
Удачи ему и Пантерам!