Орлов о выступлении Бобровского в плей-офф НХЛ: «Сергей так хорошо играл всегда»

Дмитрий Орлов высоко оценил игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

– А что с Сергеем Бобровским случилось в плей-офф?

– Мне кажется, что ничего не случилось. Он всегда так играл.

– И начинал плей-офф в запасе?

– Там же вроде бы у него какая-то травма была. Вам лучше с ним поговорить. Но я не удивлен тем, как он выступает.

– Хоккей вы не смотрите?

– Нет. Утром узнаю какие-то результаты. Но ходил в Бостоне на баскетбол, когда только начался плей-офф у них. А хоккея хватает в сезоне, поэтому стараюсь в отпуске не смотреть игры, – сказал форвард «Бостона».

В этом сезоне 34-летний Бобровский провел 50 матчей за «Флориду», в которых его команда одержала 24 победы. В плей-офф у российского вратаря 93,5% отраженных бросков в 14 играх.

«Флорида» и «Вегас» сыграют в финале плей-офф НХЛ.