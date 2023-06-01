Альберт Яруллин: «Интересный чемпионат мира прошел? С Россией интерес был бы выше. В ИИХФ сами себе проблемы создали»

Альберт Яруллин считает, что с Россией чемпионат мира по хоккею был бы интереснее.

– Российский хоккей, как и весь наш спорт, остался за бортом международных соревнований. Как это оцениваете?

– Как данность. А как это еще можно оценивать? Ну приняли они такое решение, для меня совершенно непонятное. И что? Интересный чемпионат мира по хоккею, что ли, прошел сейчас? Я только вчера случайно из новостей узнал, что канадцы там немцев обыграли, а латыши третьими стали.

А больше про этот чемпионат ничего и не знаю, матчи не смотрел. И энхаэловцы не приехали. Не скажу, что такой чемпионат вызывал интерес. Этому далеко до Олимпиады или Кубка мира. А тут еще не допускать Россию, которая всегда борется за высокие места.

С нашей командой интерес к ЧМ был бы выше. Да и те же белорусы тоже всегда кусаются. Думаю, в сами себе проблемы создали. Вон чемпионат мира по боксу проходил, русские там были, а проблем не было, – сказал форвард « ».