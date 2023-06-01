Третьяк о селекции СКА: «Одно дело — пригласить всех звезд, другое — сцементировать их в одно целое»

Теги СКА Владислав Третьяк КХЛ Хоккей

Владислав Третьяк высказался о селекции СКА.

– СКА очень здорово усиливается. Вы были инициатором перекрестного плей-офф. Все идет к финалу СКА — ЦСКА?

— Сейчас в межсезонье все усиливаются. Но СКА в этом плане выделяется, конечно. Даже сейчас мы с Борисом Петровичем Михайловым сидели рядом на торжественном вечере ЦСКА. Он у меня спрашивает: «Что думаешь о том, как усиливается СКА?» — «Ну, нормально. Но надо еще сплотить команду».

Потому что одно дело — пригласить всех звезд в хороший клуб. А другое дело — сцементировать их в одно целое, чтобы это действительно была команда, которая действительно бы выполняла все указания тренера и шла к победе, – сказал президент ФХР.

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3 комментария

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samus13
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Кеша
Владислав Александрович , что вы голову в песок спрятали? Совершенно очевидно , что идет работа по ослаблению клубов. Уж вам президенту ФХР это должно быть понятно в первую очередь. Или для остальных клубов и так сойдёт и болельщикам интереснее смотреть на свой обескровленный клуб , чем на добротный конкурентный клуб. И вы ни слова не сказали об этом . А это настоящий дерибан клубов Лиги .
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Дэннис Молинарев
В ЦСКА тренер - кремень, а в СКА - цемент??
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