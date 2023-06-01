Владислав Третьяк высказался о селекции СКА.

– СКА очень здорово усиливается. Вы были инициатором перекрестного плей-офф. Все идет к финалу СКА — ЦСКА?

— Сейчас в межсезонье все усиливаются. Но СКА в этом плане выделяется, конечно. Даже сейчас мы с Борисом Петровичем Михайловым сидели рядом на торжественном вечере ЦСКА. Он у меня спрашивает: «Что думаешь о том, как усиливается СКА?» — «Ну, нормально. Но надо еще сплотить команду».

Потому что одно дело — пригласить всех звезд в хороший клуб. А другое дело — сцементировать их в одно целое, чтобы это действительно была команда, которая действительно бы выполняла все указания тренера и шла к победе, – сказал президент ФХР.