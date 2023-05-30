Константин Меньшиков: «Идею Ротенберга с матчами сборной надо развивать. Можно провести турнир с первой сборной, олимпийской, сборной ветеранов и молодежки»

Константин Меньшиков предложил провести турнир с участием четырех составов сборной России.

В мае сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга провела восемь матчей команды Беларуси.

– Идея Романа Ротенберга продлить сезон, организовав матчи с участием сборной России, – неплохая. Ее надо развивать.

Тем более что нас никуда не приглашают и через год вряд ли позовут на чемпионат мира.

– Что предлагаете?

– В сложившихся условиях можно было бы провести турнир с участием первой сборной России, олимпийской, которая собирается на цикл, сборной ветеранов – тех, что еще в строю, и молодежной команды.

Идея в том, что сильные должны играть с сильными, тогда идет рост мастерства игроков.

Я сам воспитанник ЦСКА. В 1960-х часто организовывались матчи молодежки клуба против ветеранов. За них играли Бобров, Пучков, Сологубов, звезды. А у нас – молодежь. Эти были очень злые игры, не шоу, а битвы.

Ветераны не хотели уступать, хотя им было 40-45 лет. В этом возрасте еще прилично гоняют. У нас – амбиции, желание показать себя.

В одном из матчей, помню, принял Всеволода Михайловича Боброва «на бедро», так он отмахнулся клюшкой, разбил мне бровь. Потом говорит: «Извини, это хоккей, привыкай».

– Сурово и правда.

– Перед важными стартами молодежная сборная СССР ездила в Горький, Воскресенск, Электросталь, играла там с мужиками из команд мастеров. Может, уступали в каких-то матчах, но это шло на пользу.

Когда встречаешься с сильным соперником, сразу видны недостатки, понимаешь, что нужно исправить.

А когда побеждаешь сборную Беларуси, забивая много шайб, ну такие игры ничего не дают. Хотя белорусы молодцы, сопротивлялись, даже выиграли у нас один раз.

Матчи с участием разных сборных России привлекут больше внимания зрителей. В этом я уверен. А игроки приобретут полезный опыт, – сказа бывший хоккеист СКА Константин Меньшиков.