Константин Меньшиков: «Идею Ротенберга с матчами сборной надо развивать. Можно провести турнир с первой сборной, олимпийской, сборной ветеранов и молодежки»

Теги Сборная России по хоккею КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Константин Меньшиков предложил провести турнир с участием четырех составов сборной России.

В мае сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга провела восемь матчей команды Беларуси.

– Идея Романа Ротенберга продлить сезон, организовав матчи с участием сборной России, – неплохая. Ее надо развивать.

Тем более что нас никуда не приглашают и через год вряд ли позовут на чемпионат мира.

– Что предлагаете?

– В сложившихся условиях можно было бы провести турнир с участием первой сборной России, олимпийской, которая собирается на цикл, сборной ветеранов – тех, что еще в строю, и молодежной команды.

Идея в том, что сильные должны играть с сильными, тогда идет рост мастерства игроков.

Я сам воспитанник ЦСКА. В 1960-х часто организовывались матчи молодежки клуба против ветеранов. За них играли Бобров, Пучков, Сологубов, звезды. А у нас – молодежь. Эти были очень злые игры, не шоу, а битвы. 

Ветераны не хотели уступать, хотя им было 40-45 лет. В этом возрасте еще прилично гоняют. У нас – амбиции, желание показать себя.

В одном из матчей, помню, принял Всеволода Михайловича Боброва «на бедро», так он отмахнулся клюшкой, разбил мне бровь. Потом говорит: «Извини, это хоккей, привыкай».

– Сурово и правда.

– Перед важными стартами молодежная сборная СССР ездила в Горький, Воскресенск, Электросталь, играла там с мужиками из команд мастеров. Может, уступали в каких-то матчах, но это шло на пользу.

Когда встречаешься с сильным соперником, сразу видны недостатки, понимаешь, что нужно исправить.

А когда побеждаешь сборную Беларуси, забивая много шайб, ну такие игры ничего не дают. Хотя белорусы молодцы, сопротивлялись, даже выиграли у нас один раз.

Матчи с участием разных сборных России привлекут больше внимания зрителей. В этом я уверен. А игроки приобретут полезный опыт, – сказа бывший хоккеист СКА Константин Меньшиков.

9 комментариев

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Bartez1986
можно ещё хоккей 2 на 2, хоккей Ротенберг против Ротенберга, Третьяк против внука и так далее. Вас там ##### этот цирк не ###### ещё?
+13
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+13
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Марат Каримуллин
давайте сделаем КХЛ 40+, 55+ и чтобы в тело можно было играть
+7
0
+7
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Andrew Petrov
может каждому по сачку и там ветер..бабочкии...и детство закончится!?опять нет??🤔
+3
0
+3
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Herr Kaput
И чемпионат сборных Союзного Государства России и Белоруссии. В 10 кругов.
+3
0
+3
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InGVaR
Ага, детский турнир, турнир для стариков, турнир для козерогов и тельцов, турнир для левшей, турнир для Олегов и Наташ, турнир для волонтёров, знаем, проходили.
+1
0
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ОЛЛС1911
А играть будут одни и те же просто переодеваться в разную форму с другими эмблемами будут.
+1
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Костя Кот
олимпийская сборная ветеранов против белорусской молодежки, счет 2:2, будет овертайм
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Вадим Крупенников
Он же пару недель назад
https://m.sports.ru/hockey/1115140868-konstantin-menshikov-xokkej-vengrii-avstrii-franczii-na-chm-otlichaets.html?p_a=click&p_n=tag__161134180&p_p=news__1115140868&p_c=news
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Кеша
Так это идея не Ротенберга , а старая советская традиция. Пошел запрос на новые вбросы про талант гениального.
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