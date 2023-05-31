Ишматов о селекции СКА: «В Питере строят монолитный и качественный коллектив. Соберется команда с идеальным балансом молодости и опыта, возможно»

Рафаил Ишматов положительно оценил селекцию СКА в межсезонье.

«В Питере строят достаточно монолитный и качественный коллектив.

Индивидуальный уровень тех же Толчинского и хорошо известен, должен привнести лидерских качеств. Так же, как и с его богатым победным опытом в ЦСКА.

А ребята из Минска берутся больше на перспективу. Вполне возможно, что в СКА соберется команда с идеальным балансом молодости и опыта, что должно помочь сделать шаг вперед в борьбе за », – считает заслуженный тренер России.