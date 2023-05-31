Ишматов о селекции СКА: «В Питере строят монолитный и качественный коллектив. Соберется команда с идеальным балансом молодости и опыта, возможно»
Рафаил Ишматов положительно оценил селекцию СКА в межсезонье.
«В Питере строят достаточно монолитный и качественный коллектив.
Индивидуальный уровень тех же Толчинского и Грицюка хорошо известен, Кадейкин должен привнести лидерских качеств. Так же, как и Сергеев с его богатым победным опытом в ЦСКА.
А ребята из Минска берутся больше на перспективу. Вполне возможно, что в СКА соберется команда с идеальным балансом молодости и опыта, что должно помочь сделать шаг вперед в борьбе за Кубок Гагарина», – считает заслуженный тренер России.
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