Ишматов о селекции СКА: «В Питере строят монолитный и качественный коллектив. Соберется команда с идеальным балансом молодости и опыта, возможно»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Рафаил Ишматов Артем Сергеев Александр Кадейкин Роман Ротенберг Сергей Толчинский Арсений Грицюк Хоккей

Рафаил Ишматов положительно оценил селекцию СКА в межсезонье.

«В Питере строят достаточно монолитный и качественный коллектив.

Индивидуальный уровень тех же Толчинского и Грицюка хорошо известен, Кадейкин должен привнести лидерских качеств. Так же, как и Сергеев с его богатым победным опытом в ЦСКА.

А ребята из Минска берутся больше на перспективу. Вполне возможно, что в СКА соберется команда с идеальным балансом молодости и опыта, что должно помочь сделать шаг вперед в борьбе за Кубок Гагарина», – считает заслуженный тренер России. 

2 комментария

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Рус Киссенжер
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