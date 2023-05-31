«Сочи» подписал контракт с Рендуличем на год. Хорватский форвард стал 3-м легионером клуба

Хорватский нападающий Борна Рендулич стал игроком «Сочи».

Срок контракта рассчитан до 30 апреля 2024 года.

31-летний хоккеист станет третьим легионером в составе « ». Ранее стало известно, что за клуб также будут играть канадский защитник Джесси Грэм и словацкий форвард Михал Криштоф.

В сезоне-2022/23 Рендулич играл за немецкий «Адлер Мангейм». Он набрал 48 (18+30) очков в 68 матчах.

уже выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Витязь». Всего он провел 95 матчей в лиге и набрал 43 (22+21) очка.