«Сочи» подписал контракт с Рендуличем на год. Хорватский форвард стал 3-м легионером клуба

Теги переходы чемпионат Германии Мангейм КХЛ Сочи Борна Рендулич Хоккей

Хорватский нападающий Борна Рендулич стал игроком «Сочи».

Срок контракта рассчитан до 30 апреля 2024 года.

31-летний хоккеист станет третьим легионером в составе «Сочи». Ранее стало известно, что за клуб также будут играть канадский защитник Джесси Грэм и словацкий форвард Михал Криштоф.

В сезоне-2022/23 Рендулич играл за немецкий «Адлер Мангейм». Он набрал 48 (18+30) очков в 68 матчах.

Рендулич уже выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Витязь». Всего он провел 95 матчей в лиге и набрал 43 (22+21) очка.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
А кто это, не припомню. Надеюсь что-то получится.
Или роман подсуетится . С его подачи перешёл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий