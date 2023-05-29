Фомичев о Ротенберге: «Очень хороший организатор, опытный тренерский штаб. Задача Романа – собрать лучшее и решить, как сыграть на площадке»

Александр Фомичев оценил тренерские качества Романа Ротенберга.

В прошедшем сезоне СКА проиграл ЦСКА в финала Западной конференции со счетом 2-4 в серии.

« – очень хороший организатор. Он много лет проработал в СКА и в сборной России в качестве менеджера.

Что касается его работы тренером, у него очень опытный тренерский штаб. Специалисты – в прошлом тоже очень известные игроки.

Каждый делает свою работу. Задача Романа – собрать лучшее и принять решение, как сыграть на площадке.

Что не хватает – у него незначительный опыт именно нахождения в раздевалке, на тренерском мостике в плей-офф.

Но опыт – дело наживное. Он тоже работает над собой, учится, старается быть лучшим.

Наверное, также работает над координацией с тренерским штабом», – сказал бывший вратарь и эксперт «КХЛ ТВ».