Фомичев о Ротенберге: «Очень хороший организатор, опытный тренерский штаб. Задача Романа – собрать лучшее и решить, как сыграть на площадке»

Теги СКА Александр Фомичев КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Александр Фомичев оценил тренерские качества Романа Ротенберга.

В прошедшем сезоне СКА проиграл ЦСКА в финала Западной конференции со счетом 2-4 в серии.

«Роман Ротенберг – очень хороший организатор. Он много лет проработал в СКА и в сборной России в качестве менеджера.

Что касается его работы тренером, у него очень опытный тренерский штаб. Специалисты – в прошлом тоже очень известные игроки.

Каждый делает свою работу. Задача Романа – собрать лучшее и принять решение, как сыграть на площадке.

Что не хватает – у него незначительный опыт именно нахождения в раздевалке, на тренерском мостике в плей-офф.

Но опыт – дело наживное. Он тоже работает над собой, учится, старается быть лучшим.

Наверное, также работает над координацией с тренерским штабом», – сказал бывший вратарь и эксперт «КХЛ ТВ».

8 комментариев

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Алар
Ротенберг «работает над собой, учится, старается быть лучшим», но второй год облом… Учится можно, но если не дано, то это…))
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oberkorn
Денежный мажор. И не более того.
+4
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Сергей Омиго
У этого вратаря шайбу наверное забыли вытащить
+1
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Евгений Исаев
Задача Ротана – НЕ МЕШАТЬ тренерскому штабу и игрокам! Просто - НЕ МЕ-ШАТЬ!!! Профессионалы сделают своё дело без участия дилетанта!
+1
0
+1
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Валера Синюков
Задача Ротана не собрать, а обобрать все клубы, но рожденный ползать летать не может.
+1
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владимир локотко
субьективное и неправильное мнение фомичева. фомичев-это кто? у меня есть сосед фомичев,ему 99 лет.завтра спрошу о тренере.
+1
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Олег
У СКА одна задача,как нибудь ликвидировать
Романа Борисовича. И дело пойдёт и не плохо.
Почему у Корешкова фамилия не Ротенберг. 😀
+1
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Maxim Shumov
Александру Фомичеву надо теперь губы и язык антисептиком обработать
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