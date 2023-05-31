Мэттью Ткачак: «В Вегасе всегда сложно играть. У них сильные защитники и несколько высококлассных нападающих»
Мэттью Ткачак поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли с «Вегасом».
Финальная серия стартует 3 июня. «Голден Найтс» обладают преимуществом своей площадки, «Флорида» проведет первые игры в гостях.
«В Вегасе всегда сложно играть. У них сильные защитники, которые очень хорошо умеют блокировать броски и работать клюшкой, чтобы разрушать атаки.
Кроме того, у них есть несколько высококлассных нападающих, обладающих большой скоростью. Они могут воспользоваться этим преимуществом», – сказал форвард «Пантерс».
Ранее он выступал за «Калгари», играющий вместе с «Вегасом» в Тихоокеанском дивизионе.
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