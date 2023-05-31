Мэттью Ткачак: «В Вегасе всегда сложно играть. У них сильные защитники и несколько высококлассных нападающих»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли с «Вегасом».

Финальная серия стартует 3 июня. «Голден Найтс» обладают преимуществом своей площадки, «Флорида» проведет первые игры в гостях.

«В Вегасе всегда сложно играть. У них сильные защитники, которые очень хорошо умеют блокировать броски и работать клюшкой, чтобы разрушать атаки.

Кроме того, у них есть несколько высококлассных нападающих, обладающих большой скоростью. Они могут воспользоваться этим преимуществом», – сказал форвард «Пантерс». 

Ранее он выступал за «Калгари», играющий вместе с «Вегасом» в Тихоокеанском дивизионе. 

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3 комментария

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sed3009
Ответ Рус Киссенжер
да чего вы его называете ткачак? ухо режет. его фамилия ТКАЧУК. зовут МАТВЕЙ. предки иммигрировали из Украины. правильно транскрипируйте.
папу звать Костей, брата - Борисом?
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Рус Киссенжер
Ответ sed3009
папу звать Костей, брата - Борисом?
на словенский манер - да.
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