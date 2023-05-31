Мэттью Ткачак: «В Вегасе всегда сложно играть. У них сильные защитники и несколько высококлассных нападающих»

Мэттью Ткачак поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли с «Вегасом».

Финальная серия стартует 3 июня. «Голден Найтс» обладают преимуществом своей площадки, « » проведет первые игры в гостях.

«В Вегасе всегда сложно играть. У них сильные защитники, которые очень хорошо умеют блокировать броски и работать клюшкой, чтобы разрушать атаки.

Кроме того, у них есть несколько высококлассных нападающих, обладающих большой скоростью. Они могут воспользоваться этим преимуществом», – сказал форвард «Пантерс».

Ранее он выступал за «Калгари», играющий вместе с «Вегасом» в Тихоокеанском дивизионе.