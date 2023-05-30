Мэттью Ткачак: «Отец всегда говорил: будь хорошим партнером, правильно относись к тренерам, будь добр ко всем на льду. Это помогло мне»

Теги Флорида Кубок Стэнли Кит Ткачак НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак ответил на вопрос о лучшем совете своего отца.

Кит Ткачак – отец Мэттью. Он провел 1201 матч в НХЛ и набрал 1065 (538+527) очков.

«Отец всегда говорил мне две вещи: сражайся и будь хорошим партнером по команде.

Относись правильно к тренерам. Будь добр ко всем на льду. Думаю, это то, что помогло мне, когда я появился в НХЛ», – сказал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак.

В текущем плей-офф НХЛ Ткачак набрал 18 (7+11) очков в 14 матчах при полезности «плюс 12».

3 комментария

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Wff
Ответ Latenight Radio
Поэтому ты хотел Куика без глаза оставить?
Сражайся и будь добр ко всем на льду!!!
За все хорошее, против всего плохого!!!
Умнейшие советы..
+2
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Latenight Radio
Поэтому ты хотел Куика без глаза оставить?
+1
0
+1
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Orkhan Omarli
Партнеры но не оппоненты. Ткачак нравится мне как игрок и его провокации я принимаю, потому что он готов за них ответить в любой момент. Таких игроков в лиге должно быть больше. Он и есть свежий глоток в лиге среди новых игроков. У него есть личность и ее видно. Мне более приятно смотреть за его игрой нежели Робертсона, Петерсон и прочих молодых зведочек лиги
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