Мэттью Ткачак: «Отец всегда говорил: будь хорошим партнером, правильно относись к тренерам, будь добр ко всем на льду. Это помогло мне»

Мэттью Ткачак ответил на вопрос о лучшем совете своего отца.

– отец Мэттью. Он провел 1201 матч в НХЛ и набрал 1065 (538+527) очков.

«Отец всегда говорил мне две вещи: сражайся и будь хорошим партнером по команде.

Относись правильно к тренерам. Будь добр ко всем на льду. Думаю, это то, что помогло мне, когда я появился в НХЛ», – сказал нападающий «Флориды» .

В текущем плей-офф НХЛ Ткачак набрал 18 (7+11) очков в 14 матчах при полезности «плюс 12».