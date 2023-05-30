Авторы сайта НХЛ не определились с фаворитом финала Кубка Стэнли: 8 голосов за «Вегас», 8 – за «Флориду»

Шансы «Вегаса» и «Флориды» в финале Кубка Стэнли оцениваются одинаково.

Команды определят обладателя Кубка Стэнли в решающей серии плей-офф. Ни один из клубов еще не выигрывал трофей в своей истории.

16 авторов официального сайта приняли участие в голосовании, в котором должны были назвать фаворита этой пары.

Но в опросе журналисты не пришли к единому мнению об основном претенденте, поскольку голоса авторов разделились поровну: восемь голосов получил « », другие восемь – « ».

Бобровский – главный претендент на «Конн Смайт» по версии сайта НХЛ. Голкипер «Флориды» получил 6 голосов журналистов