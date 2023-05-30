Авторы сайта НХЛ не определились с фаворитом финала Кубка Стэнли: 8 голосов за «Вегас», 8 – за «Флориду»
Шансы «Вегаса» и «Флориды» в финале Кубка Стэнли оцениваются одинаково.
Команды определят обладателя Кубка Стэнли в решающей серии плей-офф. Ни один из клубов еще не выигрывал трофей в своей истории.
16 авторов официального сайта НХЛ приняли участие в голосовании, в котором должны были назвать фаворита этой пары.
Но в опросе журналисты не пришли к единому мнению об основном претенденте, поскольку голоса авторов разделились поровну: восемь голосов получил «Вегас», другие восемь – «Флорида».
Бобровский – главный претендент на «Конн Смайт» по версии сайта НХЛ. Голкипер «Флориды» получил 6 голосов журналистов
Как сам?
Удачи Бобу и Пантерам.
Выиграть Кубок,а Серёге ещё и MVP плей-офф (Ну или Мэттью).