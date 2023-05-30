Авторы сайта НХЛ не определились с фаворитом финала Кубка Стэнли: 8 голосов за «Вегас», 8 – за «Флориду»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Хоккей

Шансы «Вегаса» и «Флориды» в финале Кубка Стэнли оцениваются одинаково.

Команды определят обладателя Кубка Стэнли в решающей серии плей-офф. Ни один из клубов еще не выигрывал трофей в своей истории.

16 авторов официального сайта НХЛ приняли участие в голосовании, в котором должны были назвать фаворита этой пары.

Но в опросе журналисты не пришли к единому мнению об основном претенденте, поскольку голоса авторов разделились поровну: восемь голосов получил «Вегас», другие восемь – «Флорида».

Бобровский – главный претендент на «Конн Смайт» по версии сайта НХЛ. Голкипер «Флориды» получил 6 голосов журналистов

6 комментариев

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Under
Ответ Костя Кот
10/6 флорида
это вы внутри своей головы подсчёт провели? )
+6
-1
+5
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ARAMIS777
Ответ Under
это вы внутри своей головы подсчёт провели? )
Здоров Серёг.
Как сам?
+1
0
+1
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Костя Кот
10/6 флорида
+1
-1
0
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ARAMIS777
Как по мне,фаворит Вегас.
Удачи Бобу и Пантерам.
Выиграть Кубок,а Серёге ещё и MVP плей-офф (Ну или Мэттью).
+1
-1
0
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Иван Тела
Конечно Вегас фаворит, но болею за Флориду.
0
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Mephi027
Главное что на спортсе определились, что фаворит - Флорида.
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