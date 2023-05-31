Треливинг станет новым генменеджером «Торонто» (Даррен Дрегер)

Брэд Треливинг станет новым генменеджером «Торонто».

53-летний управленец занимал аналогичную должность в « » с 2014 года.

В апреле «Флэймс» приняли решение не продлевать с ним контракт после невыхода команды в плей-офф.

Под его руководством клуб выходил в плей-офф в 5 из 9 сезонов, но за это время выиграл только 2 кубковые серии.

«Все указывает на то, что Брэд Треливинг станет следующим генеральным менеджером « ». Говорят, что процесс поиска подходит к концу.

Президент «Лифс» много общался с Треливингом. Ему нравится тот факт, что этот кандидат обладает большим опытом», – сказал инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Отметим, что контракт Треливинга с «Калгари» действует до 30 июня.

Сообщалось, что «Торонто» получил разрешение на переговоры с менеджером при одном условии – в случае своего назначения он не должен помогать «Лифс» готовиться к драфту НХЛ-2023.