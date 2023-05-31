Треливинг станет новым генменеджером «Торонто» (Даррен Дрегер)

Теги возможные переходы Торонто Калгари Брендан Шенахан НХЛ Даррен Дрегер Брэд Треливинг Хоккей

Брэд Треливинг станет новым генменеджером «Торонто».

53-летний управленец занимал аналогичную должность в «Калгари» с 2014 года.

В апреле «Флэймс» приняли решение не продлевать с ним контракт после невыхода команды в плей-офф. 

Под его руководством клуб выходил в плей-офф в 5 из 9 сезонов, но за это время выиграл только 2 кубковые серии.

«Все указывает на то, что Брэд Треливинг станет следующим генеральным менеджером «Торонто». Говорят, что процесс поиска подходит к концу. 

Президент «Лифс» Брендан Шенахан много общался с Треливингом. Ему нравится тот факт, что этот кандидат обладает большим опытом», – сказал инсайдер TSN Даррен Дрегер. 

Отметим, что контракт Треливинга с «Калгари» действует до 30 июня.

Сообщалось, что «Торонто» получил разрешение на переговоры с менеджером при одном условии – в случае своего назначения он не должен помогать «Лифс» готовиться к драфту НХЛ-2023. 

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3 комментария

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oberkorn
Верните в игру кенневиль и будет вам второй раунд
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hockeyrussia
Сколько там лет Канада и, в частности, Торонто не выигрывали КС? Считают, наверно, что мало... Надо больше
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Misson
Ответ oberkorn
Верните в игру кенневиль и будет вам второй раунд
На Западе репутация важнее денег. Поэтому, например, Детройт никогда не позовет Федорова на должность тренера, хотя здесь очень много сторонников такого тандема. Но они не учитывают репутационную составляющую, Федоров не хорошо уходил из клуба, поэтому там о нём осталась неоднозначная память.
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