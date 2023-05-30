Треливинг – главный претендент на пост генменеджера «Торонто». Клуб также общался с Дагом Уилсоном (Sportsnet)
Брэд Треливинг – главный претендент на пост генменеджера «Торонто».
«Мэйпл Лифс» ищут нового генменеджера после решения не продлевать контракт с Кайлом Дубасом.
Как сообщает Sportsnet, главным претендентом на эту должность является бывший генменеджер «Калгари» Брэд Треливинг.
«Флэймс» отказались от продления контракта с ним после невыхода команды в плей-офф в этом сезоне.
Еще одним кандидатом называется бывший многолетний генменеджер «Сан-Хосе» Даг Уилсон. Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что «Торонто» общался с ним.
Президент «Лифс» Брендан Шенахан ранее заявлял, что опыт может стать преимуществом для потенциального кандидата на пост генменеджера.
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