Треливинг – главный претендент на пост генменеджера «Торонто». Клуб также общался с Дагом Уилсоном (Sportsnet)

Брэд Треливинг – главный претендент на пост генменеджера «Торонто».

«Мэйпл Лифс» ищут нового генменеджера после решения не продлевать контракт с Кайлом Дубасом.

Как сообщает Sportsnet, главным претендентом на эту должность является бывший генменеджер « » Брэд Треливинг.

«Флэймс» отказались от продления контракта с ним после невыхода команды в плей-офф в этом сезоне.

Еще одним кандидатом называется бывший многолетний генменеджер « » Даг Уилсон. Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что «Торонто» общался с ним.

Президент «Лифс» Брендан Шенахан ранее заявлял, что опыт может стать преимуществом для потенциального кандидата на пост генменеджера.