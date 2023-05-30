Филатьев о турнире в Минске: «Видел скаутов из «Флориды», «Тампы». Это мотивирует. Хочется проявить себя»

Александр Филатьев сообщил, что видел скаутов из «Флориды» и «Тампы» на турнире в Минске.

Хоккеист молодежной сборной России высказался о мотивации выступления на турнире Лига Ставок Кубок Будущего.

В турнире принимают участие две молодежные (U20) сборные России, а также молодежная (U20) сборная Беларуси и новая команда вертикали белорусских сборных – «Беларусь 21».

«Все следят. Конечно, хочется проявить себя, показать как-то. Если смогу себя проявить, то появятся дополнительные возможности.

Я сам видел скаутов: из «Флориды», « »… Это мотивирует», – сказал нападающий системы « » и молодежной сборной России Филатьев.

Сегодня, 30 мая, молодежные сборные России проведут заключительный матч на турнире в Минске.