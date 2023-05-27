Валерий Брагин: «В СКА сильная вертикаль, позволяющая игрокам прогрессировать и попадать в сборную. Нужно чаще проводить серии, подобные турне «России 25»
Валерий Брагин считает, что в СКА созданы все условия для прогресса молодых игроков.
Бывший тренер молодежной сборной России видит пользу от программы «Красная машина».
«Во-первых, нужно отдать должное и поблагодарить тех людей, кто болеет и переживает за наш хоккей, за его развитие, уделяет пристальное внимание и вкладывает немалые средства в строительство академий, созданию необходимых условий для роста и развития ребят. Это очень важно.
И очень хорошо, что существует специальная программа подготовки «Красная машина». Еще будучи главным тренером молодежной сборной России, я видел, как игроки прогрессируют.
Уверен, что и недавнее турне сборной «России 25» по нашим городам, а также Минску и Астане принесет огромную пользу тем, кто был в команде Романа Ротенберга. Нужно как можно чаще проводить подобные серии. Это необходимо. Сейчас завершается очередной хоккейный сезон региональными финальными турнирами в разных городах России.
Хотелось бы отметить Академию СКА, которая вышла на главные роли, постоянно находясь в призерах, а в этом сезоне питерцы стали лучшими. И в этом ничего удивительного нет. В СКА выстроена сильная клубная вертикаль, которая позволяет игрокам прогрессировать, набираться опыта и попадать в сборную страны», – сказал Брагин.
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