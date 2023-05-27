Валерий Брагин: «В СКА сильная вертикаль, позволяющая игрокам прогрессировать и попадать в сборную. Нужно чаще проводить серии, подобные турне «России 25»

Теги СКА молодежная сборная России Валерий Брагин КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Валерий Брагин считает, что в СКА созданы все условия для прогресса молодых игроков.

Бывший тренер молодежной сборной России видит пользу от программы «Красная машина». 

«Во-первых, нужно отдать должное и поблагодарить тех людей, кто болеет и переживает за наш хоккей, за его развитие, уделяет пристальное внимание и вкладывает немалые средства в строительство академий, созданию необходимых условий для роста и развития ребят. Это очень важно.

И очень хорошо, что существует специальная программа подготовки «Красная машина». Еще будучи главным тренером молодежной сборной России, я видел, как игроки прогрессируют.

Уверен, что и недавнее турне сборной «России 25» по нашим городам, а также Минску и Астане принесет огромную пользу тем, кто был в команде Романа Ротенберга. Нужно как можно чаще проводить подобные серии. Это необходимо. Сейчас завершается очередной хоккейный сезон региональными финальными турнирами в разных городах России.

Хотелось бы отметить Академию СКА, которая вышла на главные роли, постоянно находясь в призерах, а в этом сезоне питерцы стали лучшими. И в этом ничего удивительного нет. В СКА выстроена сильная клубная вертикаль, которая позволяет игрокам прогрессировать, набираться опыта и попадать в сборную страны», – сказал Брагин

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5 комментариев

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Bartez1986
а раньше я Брагина уважал...
+1
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Владимири Йолкиннен
СКА, СКА... уже тошнит. Питер разваливается страну. Во всех смыслах.
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Амфитрион
И ты, ̶Б̶р̶у̶т̶ Брагин...
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_Абырвалг_
Валера теперь на бэк вокале у мажорчика .
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Lanzar
Ответ Bartez1986
а раньше я Брагина уважал...
Были времена.
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