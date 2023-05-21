Долженков об ощущениях после дебюта за ЦСКА: «Добавилось уверенности. Начал потихоньку понимать что да как»

Теги ЦСКА молодежная сборная России КХЛ МХЛ Красная Армия Кирилл Долженков Хоккей

Форвард ЦСКА Кирилл Долженков рассказал об адаптации в основной команде.

В минувшем сезоне 19-летний нападающий армейцев дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ, сыграв 5 матчей. 

– Что дал тебе опыт выступления в КХЛ в прошлом сезоне?

– После выступлений за главную команду добавилось уверенности. Начал потихоньку понимать что да как, привыкать к уровню и скоростям в лиге.

– Поддерживали ли тебя как-то игроки и тренерский штаб?

– Всех игроков знал, поэтому было легче. Все поддерживали, помогали и подсказывали в некоторых моментах. Объясняли какие-то мелочи, атмосфера была рабочей. 

– Сейчас ты в расположении молодежной сборной, как все ощущается, как обстановка?

– Обстановка отличная, много ребят из «Красной Армии». С парнями из других команд много играли в сборной до этого. Эмоциональный фон у нас высокий.

– Какие у тебя планы на лето? Как собираешься восстанавливаться после сезона, набираться сил и готовиться к следующему?

– Отыграть в сборной, немного отдохнуть. Дальше планово готовиться на льду и в зале. Несколько лет работаю по одной схеме, буду ее придерживаться, – сказал Долженков. 

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1 комментарий

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*BG*
Кирилла надо бы подтягивать потихоньку к основе. В играх за ЦСКА он не терялся.
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